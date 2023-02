Video ufficiale “Cenere” Lazza/ Canzone 2a classificata Sanremo 2023: fan entusiasti della clip

Ha sfiorato la vittoria del Festival di Sanremo 2023 la canzone “Cenere” di Lazza (guarda qui sotto il video), superata nella finalissima della kermesse canora più celebre d’Italia soltanto da “Due vite” di Marco Mengoni. Per ampi tratti il rapper classe 1994 ha sognato di agguantare il primo posto e staccare il pass per l’Eurovision Song Contest di Liverpool, ma avrà sicuramente altre occasioni per riprovarci in futuro. Con grande sportività Lazza ha accettato il verdetto finale, abbracciando con energia Mengoni, per poi allontanarsi in solitudine sotto l’immancabile pioggia di coriandoli destinata a chi vince.

“Cenere” di Lazza ha conquistato da subito il cuore dei telespettatori, complice anche il ritornello orecchiabile e il messaggio contenuto nelle strofe. Indubbiamente, è destinato a diventare un tormentone e un brano campione in termini di vendite, anche se qualcuno sui social non ha digerito il suo secondo posto. Su Twitter, in tal senso, c’è chi scrive: “Bravo Mengoni, per carità, ma questo era il Festival di Lazza!”. E, ancora: “Lazza è il vero vincitore, ha ridotto in Cenere gli avversari”. Insomma, il futuro per “Cenere” di Lazza è sicuramente roseo. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

La canzone “Cenere” di Lazza (guarda qui sotto il video) è subito entrata nel cuore dei tanti, tantissimi fan del cantante in gara al Festival di Sanremo 2023. Con il suo nuovo brano è riuscito a lasciare un segno tangibile, come si evince dai molteplici commenti e i numerosi attestati di stima che il ragazzo ha ricevuto sotto la clip ufficiale postata da YouTube. Forse ancora più che in gara sul palco dell’Ariston, il brano Cenere è riuscito ad incantare il pubblico del rapper classe 1994, con un video sensazione. “Questa è la canzone giusta per andare a Liverpool per l’Eurovision senza fare brutte figure. Ha tutto quello che serve per un palco del genere”, il commento di un utente. “Ha saputo portare freschezza in questo Festival, nessuna canzone è uguale o simile ad un’altra nel suo repertorio, questo dimostra l’incredibile versatilità dell’artista”, scrive un alto internauta sotto il video di Cenere. “Ennesima traccia che riconferma quanto, Lazza innovi e si rinnovi”, continua un altro fan, sottolineando la crescita inarrestabile di Lazza.

C’è chi, tra i fan, dopo aver visto il video di Cenere ricorda orgoglioso la crescita e l’evoluzione di Lazza. C’è chi lo segue e lo sostiene fin dagli esordi, pertanto ritrovarlo al Festival di Sanremo ha segnato un ulteriore grande traguardo per il cantante. Dopo la pubblicazione del video di Cenere, disponibile su YouTube, i commenti entusiastici si sono decuplicati, questo perché evidentemente Lazza ha saputo portare avanti il suo stile, comunicando al tempo stesso emozioni nuove.

“Questo è un brano che spacca in versione acustica”, assicura un fan, a conferma di quanta fiducia ci sia nei confronti di un ragazzo che sta scalando le classifiche e costruendosi, anno dopo anno, un seguito straordinario. Adesso al suo bagaglio di esperienze ha aggiunto una grande avventura al Festival di Sanremo, dove appunto si è messo sotto i riflettori con la canzone Cenere.

