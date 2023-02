LDA: Albe chiude i rapporti per la cover con Britti? Il gesto che toglie i dubbi

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA concorre a Sanremo 2023 in duetto con Alex Britti: il gossip sul mancato duetto con Albe

Prosegue dentro e fuori le classifiche la gara dei 28 Big di Sanremo 2023, con LDA al centro del gossip che lo vedrebbe in rapporti tesi con Albe, per via di Alex Britti. Come da lui spoilerato in occasione di una diretta social via Instagram, di presentazione del “primo vero album in cantiere” dopo l’eponimo di esordio LDA, Quello che fa bene (in uscita il 17 febbraio 2023), il figlio di Gigi D’Alessio é atteso alla gara nella gara di Sanremo 2023 in duetto con Alex Britti. Contrariamente a quanto anticipava il web, nell’ipotesi di una collaborazione con un “rivale amico” come lui ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Aka7even e Albe tra i più quotati, LDA stringe le forze con Alex Britti. Accade all’occorrenza della gara cover di Sanremo 2023, prevista nella penultima serata del Festival della canzone italiana in corso, quella del 10 febbraio 2023. Un’anticipazione che vede accendersi sempre nel web, intanto, il gossip che vedrebbe Albe adirato con LDA, per la mancata scelta artistica di quest’ultimo di unire le forze a Sanremo 2022 con lui. Un pettegolezzo che possiamo smentire, alla luce di un gesto di Albe, di supporto a beneficio di LDA, relativamente alla competizione musicale che vede quest’ultimo protagonista come il Big più giovane tra i competitor, a Sanremo 2023.

Duetto Lda con Alex Britti, cover "Oggi sono io"/ Ballad senza tempo (Sanremo 2023)

Tra le Instagram stories, nelle ore segnate dall’attesa della terza serata sanremese Albe ha condiviso un messaggio social invitando il web a votare LDA con l’apposito codice festivaliero riservato al Big di Napoli: “Se non voti LDA non sei un grande, (e il codice 08 in bella vista)”, si legge nel messaggio di sostegno a beneficio dell’ex coinquilino competitor ad Amici 21. Un gesto social, quello di Alberto La Malfa in arte Albe che mette a tacere le malelingue su una sospetta tensione tra lui e il “rivale amico” di Napoli. Questo, dopo il successo del featuring sulle note di Cado, il loro duetto contenuto nella tracklist di Quello che fa bene, il secondo album di LDA, in uscita.

LDA: "Quel palco fa tanta paura..."/ La confessione prima del debutto a Sanremo 2023

LDA canta Oggi sono io, a Sanremo 2023

Nel frattempo, nella gara della gara di Sanremo 2023 LDA concorre con un duetto-cover featuring Alex Britti, sulle note di un pezzo cult del capitolino, Oggi sono io. Il remix del pezzo in collaborazione con Britti é il terzo duetto delle 15 tracce di cui si compone Quello che fa bene, oltre al secondo duetto tanto atteso: quello che vede LDA stringere le forze con il concittadino di Napoli ed ex Amici 20, Aka7even, sulle note di Tremi.

LEGGI ANCHE:

Alex Britti, duetto con Lda/ Quell'amicizia nata grazie a Gigi D'Alessio

© RIPRODUZIONE RISERVATA