LDA, ancora guai per Luca D’Alessio ad Amici 21/ Zerbi: “Deluso! Vai in sfida senza…”

Non solo Mattia e Christian, anche LDA ha ricevuto ad Amici 21 una bella ramanzina dal suo coach Rudy Zerbi. Luca D’Alessio è finito in sfida a causa di un provvedimento disciplinare causato dall’enorme caos accumulatosi in casetta in questi primi giorni di permanenza. Con un videomessaggio, Zerbi ha manifestato all’allievo tutta il suo dispiacere per questa situazione: “Luca sono molto deluso, ancora una volta, dal tuo atteggiamento. – ha esordito, motivando poi le sue dichiarazioni – Ho saputo delle condizioni indecenti nelle quali vivete, dovute al fatto che tu ed altri non mantenete l’ordine e la pulizia. Sono ancora più deluso dal fatto che mi viene detto che hai ben 13 infrazioni per l’uso del cellulare in momenti in cui non dovresti usarlo, e 5 ritardi alle lezioni già adesso che siamo all’inizio”.

LDA, MAGLIA SOSPESA PER LUCA D'ALESSIO AD AMICI 21/ Zerbi gliela ridà ad un patto

Rudy Zerbi bacchetta LDA: “In sfida ma senza preparazione con i vocal coach”

Rudy Zerbi ha ribadito allora a LDA cosa serve ad un artista per essere tale: “Io credo che dietro un artista che abbia successo ci debba essere un uomo che segua le regole, civile, educato, perché non ci può essere un grande artista senza un grande uomo. Questo è fondamentale.” Da qui, la decisione per la sua imminente sfida: “Io credo che tu debba andare in sfida e prepararti senza l’aiuto dei vocal coach, nella speranza che tu colga questo ultimo appello alla maturità e alla serietà”. Luca ha reagito con maturità alla ramanzina di Zerbi, confermando di aver sbagliato e dicendosi pronto ad affrontare la sfida con grande carica.

LEGGI ANCHE:

LDA, Luca D'Alessio: il figlio di Gigi D'Alessio divide i fan di Amici/ Nuovo Aka7even o vittimista?Rudy Zerbi "Sess* aereo a Tu si que vales"/ L'esibizione hot lo lascia a bocca aperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA