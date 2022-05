LDA annuncia la reunion di Amici/ “Ecco chi voglio con me sul palco”

Amici 21, LDA si racconta a tutto tondo dopo il talent: il 19enne destina un invito ai compagni di avventura

Per molti telespettatori può dirsi il vincitore mancato di Amici 21, dopo il record storico raggiunto al talent per il disco d’oro e il disco di platino ottenuti con un solo singolo, Quello che fa male, in tempi biblici nella storia dello show di Canale 5, e ora non a caso LDA registra un successo notevole con l’album di debutto nell’industria musicale. Nella settimana in cui sorprende con il terzo podio raggiunto nella top album di FIMI con l’album eponimo, il giovane ex Amici 21 concede un’intervista esclusiva in una diretta via Facebook, a Il fatto quotidiano. Occasione in cui -tra agli altri quesiti ricevuti- risponde sul rapporto intercorrente con i ragazzi conosciuti al talent di Maria De Filippi e fa così sapere di avere in cantiere una reunion di Amici, a cui invita non solo i compagni di avventura conosciuti d Amici 21 ma anche AKa7even, ex Amici 20 con cui ora condivide la stessa casa discografica, la Sony Music Italia.

Blanco, le molestie sul palco diventano un caso/ LDA: "E' ridicola come cosa..."

A poche ore dall’annuncio social del suo primo tour in partenza a fine 2022, LDA dichiara: “Io al tour vorrei ricambiare il favore a Luca (Ak7even) e ospitarlo nel mio tour. Sta sempre in giro, è molto talentuoso. I ragazzi di Amici 21… anche loro mi hanno fatto crescere”. Insomma, al tour di LDA potrebbero quindi prendere parte gli ex coinquilini palesatisi a lui più vicini ad Amici 21, quali Albe, Alex, Luigi Strangis, Nunzio Stancampiano.

Amici 21, LDA rompe il silenzio sul rimprovero di Gigi D'Alessio/ "Ha fatto il padre"

LDA si apre sul rapporto tra ex Amici 21

“Si rimane amici anche dopo Amici, crei dei legami per 8 mesi e siamo h 24 tutti insieme, è una seconda famiglia proprio”, prosegue poi l’intervento del 19enne, che nobilita la conoscenza stretta con i compagni di avventura conosciuti in tv. Inoltre, incalzato sempre sui progetti futuri, LDA non nasconde neanche di essere stato contattato per un invito a Battiti live, in vista della sessione dell’estate 2022 del viaggio nella musica di Italia 1.

LEGGI ANCHE:

Amici 21/ LDA live tour 2022: concerti, date e città. Biglietti e prevendita:"Il mio sogno si avvera!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA