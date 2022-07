LDA canta Bandana a Tim Summer Hits 2022/ Tutti gli ospiti di Rimini

Amici 21, LDA si prepara per il Tim Summer Hits

Ha appassionato i telespettatori con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove ha fronteggiato il peso dei pregiudizi di chi lo etichetta come “raccomandato” nell’industria musicale, in quanto figlio di Gigi D’Alessio, e ora il fenomeno pop LDA al secolo Luca D’Alessio si palesa richiestissimo agli eventi musicali. Reduce dal rilascio del primo album eponimo, dopo aver segnato il sold-out al Gigi uno come te: 30 anni insieme -il tribute show dedicato al trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio- LDA ha registrato in queste ore le prove sul palco di Rimini del Tim Summer Hits, l’evento musicale in onda su Rai Due e condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

LDA e Stefano De Martino insieme sul palco/ "Piano B al Tim Summer Hits..." (VIDEO)

A rendere nota la partecipazione del cantautore di Quello che fa male alla tappa di Rimini dell’evento del momento è il diretto interessato in una serie di Instagram stories, dove prima di debuttare sul palco delle prove del Tim summer hits, si concede l’ascolto della musica a prima-firma di Pino Daniele, uno dei più grandi artisti che la cultura di Napoli ricordi. Alla tappa di Rimini, prende parte anche l’ex rivale ad Amici 21 di LDA, Alex Wyse, che figura non a caso immortalato tra le storie del figlio di Gigi D’Alessio a testimonianza delle prove in corso. Sul palco del live di Rimini, intanto, LDA prova il singolo estivo dal titolo Bandana, che si candida all’elezione del tormentone dell’estate 2022.

LDA verso il Tim Summer Hits, dopo Amici 21/ "Sto lavorando per il nuovo..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Italia (@radioitalia)

Gli altri artisti confermati nella tappa di Rimini

Ma chi sono gli altri artisti partecipanti alla nuova tappa dell’evento?

Così come reso noto dalla pagina Instagram del Tim Summer Hits 2022, insieme ad LDA e Alex Wyse provano sul palco Rovere, Chiamamifaro, Gabry Ponte, Silvia Salemi, Federico Rossi, Nina Zilli, Matteo Bocelli, Arisa, Malika Ayane, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Rocco Hunt, Francesca Michielin, Shade, J-Ax, Sam Ryder, Ghali e Blanco.

LEGGI ANCHE:

LDA verso il nuovo disco d'oro/ Conquista il Tim Summer Hits

© RIPRODUZIONE RISERVATA