LDA: che succede con la fidanzata Miriam Galluccio?/ “Sai che mi manca il respiro…”

LDA si riattiva via social, con una dedica: rotto il silenzio sulla fidanzata Miriam Galluccio

Mentre gode del titolo di “re dei live”, l’ex Amici 21 LDA torna al centro del gossip made in Italy, per un messaggio sibillino destinato a Miriam Galluccio. Indiscusso protagonista degli eventi musicali nel cuore dell’estate made in Italy 2023, tra cui Tim Summer Hits, Battiti Live, reduce dalla standing ovation all’evento Napoli Pizza Village Luca D’Alessio in arte LDA catalizza l’attenzione dell’occhio pubblico via Instagram, con una curiosa dedica pensata per l’ultima fidanzata.

LDA: Standing ovation per il record di Amici 21, "Quello che fa male"/Il live a Napoli Pizza Village é virale

Si tratta della mora influencer 21enne, concittadina nell’amata città di Napoli del cantautore 20enne e figlio d’arte di Gigi D’Alessio, Miriam Galluccio, che oltre a vantare una bellezza invidiabile si direbbe anche una giovane molto ambiziosa. La mora influencer é una studentessa universitaria e aspirante Fashion Designer, con oltre 39mila follower su Instagram contro gli oltre 539mila seguaci del fidanzato. E, intanto, tra i curiosi e sibillini post più virali del momento, via Instagram, si rileva l’ultimo di LDA, dove il “Justin Bieber italiano” si lascia immortalare in una carrellata di scatti con Miriam Galluccio, dalla caption che sa di nostalgia. “Sai che mi manca il respiro lontano da te”, scrive a corredo del post che é ora virale, il figlio di Gigi D’Alessio, parafrasando il ritornello del singolo estivo “Granita” , il che lascerebbe intendere che il giovane talento sia distante dall’ultima fidanzata al momento della condivisione social delle foto. Che possa esserci in corso una pausa dell’amore tra i due? É l’interrogativo che nasce spontaneo tra gli utenti nel web. A replicare al quesito potrebbe essere il like di Miriam, che con l’interazione social di consenso al post di LDA potrebbe voler mettere a tacere il gossip della rottura con il cantautore sul nascere. Ma non é tutto.

LDA/ Il figlio di Gigi D'Alessio: "Granita come tutti i miei brani è 100% autobiografico"

Le reaction della LDA family al nuovo post d’amore: i commenti social, a caldo, di Carmela Barbato e Ilaria D’Alessio

Perché, in reaction al post sibillino, poi, spuntano i commenti social della madre e la sorella di LDA: “Ma quanto siete carini”, scrive mamma Carmela Barbato nonché ex moglie storica di Gigi D’Alessio, lasciando intendere di approvare in pieno la coppia che LDA forma con la nuora di Napoli, Miriam; “Lontano da te, caro cammello”, é il commento più pepato della sorella Ilaria D’Alessio, la quale lascerebbe intendere che quello dell’ex Amici sia il post di una vacanza a Sharm El-Sheikh non proprio recente, di certo non di questi giorni.

Amici 22, Angelina Mango fa il pieno di stream/ Tommy alle spalle di Wax : la classifica Spotify

Insomma, la lovestory di LDA e Miriam Galluccio, seppur a suon di messaggi sibillini, sembra proseguire ancora, dopo l’ufficializzazione che avveniva nel mese dell’amore di febbraio 2023. Nei giorni in cui ricorreva la festa degli innamorati San Valentino, infatti, Miriam Galluccio dedicava a LDA lo scatto di un loro bacio via social, ufficializzando così il loro fidanzamento.

Nel frattempo, sempre per la quota gossip news l’altro ex Amici, Valerio Scanu, annuncia la data ufficiale del matrimonio civile…











© RIPRODUZIONE RISERVATA