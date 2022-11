LDA concorrente a Sanremo 2023? / “Mi stanno tirando delle secce addosso…”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA in lizza per il posto di concorrente a Sanremo 2023?

Insieme ad Albe, con il nuovo singolo Cado, rilasciato l’11 novembre su tutte le piattaforme musicali e in radio, tra le altre vociferate novità LDA é uno dei più gettonati papabili concorrenti di Sanremo 2023. Da settimane, ormai, si fa sempre più incessante, infatti, la voce di gossip made in Italy che vedrebbe Luca D’Alessio in arte LDA in lizza tra i candidati al Festival della canzone italiana sia nell’ipotesi di un duetto, in collaborazione con il padre Gigi D’Alessio o in alternativa con un altro ex concorrente cantante di Amici 21 di Maria De Filippi come lui, che nell’ipotesi di una candidatura da artista solista. Anche lo stesso Albe potrebbe essere incluso nella rosa dei candidati al Festival, mentre la data di scadenza delle candidature a Sanremo 2023 é fissata per il 28 novembre 2022. E, intanto, nel mezzo della promozione di Cado, intervistato in una round-interview presieduta dall’ufficio stampa Ivonne Ucci, LDA replica proprio alle indiscrezioni che lo vedono aggiunto nella possibile rosa dei cantanti sanremesi.

Angelina, chi è la figlia di Mango concorrente ad Amici 2022/ Erede di LDA?

Sanremo 2023: arriva la replica dell’Amici 21, LDA, alle ultime anticipazioni TV

E nella sua replica al chiacchiericcio mediatico, tra il serio e il faceto fa luce sul suo lato scaramantico da buon napoletano doc quale é: “Mi stanno tirando delle ‘secce’ addosso inspiegabili- dichiara sarcastico il cantautore 19enne, commentando i continui gossip sanremesi in circolo-. Io da napoletano sono super scaramantico. Per il momento, per me resta solo un sogno”. Insomma, almeno per il momento LDA non confermerebbe di essere tra i concorrenti di Sanremo 2023 ufficializzati. ” Non si sa nulla, io non so nulla- fa poi sapere, senza però smentire un suo possibile inoltro di candidatura per la kermesse condotta e diretta da Amadeus-. Paradossalmente, sanno più le persone che stanno scrivendo che io”. E sempre in replica di quanto riprende la stampa sul suo conto, l’ex Amici 21 conclude infine: “Sono contento che il mio nome circoli”.

LEGGI ANCHE:

Gigi D'Alessio torna live, con il Gigi uno come te: ancora insieme/ Duetto con LDA?LDA e Albe: un duo dopo Amici?/ "Cado é la svolta pop-drill, non saremo J-Ax e Fedez"

© RIPRODUZIONE RISERVATA