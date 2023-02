LDA: Cugini di Campagna lo attaccano/ Ilaria D’Alessio se li gioca al Fantasanremo…

Sanremo 2023, é scontro generazionale tra LDA e Cugini di Campagna: interviene Ilaria D’Alessio

Sanremo 2023 non é ancora iniziato ed è anzitempo guerra musicale, con Ilaria D’Alessio che si aggiunge a LDA e Cugini di Campagna, protagonisti dello scontro appena esploso tra i Big ammessi alla gara. Mentre manca sempre meno al via al 73esimo Festival della Canzone italiana, che si disputa dal 7 all’11 febbraio 2023 live al Teatro Ariston, Cugini di Campagna attaccano LDA. Lo fanno tacciando il giovane di una spiccata mancanza di bon ton e maleducazione. A mezzo stampa la band boomer accusa il “Justin Bieber italiano” e idolo della Generazione zeta di essersi negato alle presentazioni con la band, rifiutando persino il saluto ai membri del complesso. Un attacco a cui LDA replica via social, dicendosi dispiaciuto del malinteso con i Cugini, contestando peraltro il processo alle intenzioni a suo carico. Caso chiuso con le scuse del figlio di Gigi D’Alessio? A quanto pare, no. Tanto che la sorella di Luca D’Alessio, Ilaria D’Alessio, lancia un’Instagram story che suonerebbe come una sonora risposta all’attacco “Boomer” di chi la pensa come i Cugini, che etichetta il cantautore 19enne come il “Big meno educato” in corsa al Festival. La storia sibillina di replica testimonia la scelta di Ilaria di replicare all’affondo dei Cugini con un gioco, o meglio il gioco sanremese di scommesse che fa da cornice alla kermesse. Il Fantasanremo, che chiama ciascun scommettitore alla creazione di un team di 5 Big, disponendo in termini di moneta di un cumulo del valore di 100 Baudi, il conio che titola in ricordo dello storico conduttore di Sanremo. Pippo Baudo. La scelta della sorella maggiore di LDA é quella di investire sui fautori dell’affondo al fratello, i Cugini di Campagna, arruolandoli nel team del Fantasanremo con LDA e i restanti 3 Big, Giorgia, Madame e Sethu. Chiaramente ogni singolo membro del team é quotato nel gioco insieme al titolo della canzone. E nel caso di Ilaria D’Alessio, il team prevede LDA con Se poi domani, Cugini di Campagna con Lettera 22, Sethu con Cause perse, Giorgia e Parole dette male, Madame con Il bene nel male.

Ilaria D’Alessio arruola Cugini di Campagna e LDA nel gioco del Fantasanremo: la querelle evolve nella pace?

Nella storia, inoltre la sorella d’arte di LDA, figlia come quest’ultimo di Gigi D’Alessio e l’ex consorte Carmela Barbato, titola la sua squadra con un nome bislacco, che farebbe da frecciatina sferrata alla band di Anima mia: “Cugini di zampogna”. Questo il nome del team di gioco. Una storpiatura al nome dei Cugini di Campagna, come frecciatina di replica al processo alle intenzioni di cui LDA accuserebbe i boomers, a detta di alcuni. Chissà. La D’Alessio junior, dal suo canto, sembra voler spegnere sul nascere il fuoco della querelle – che nel web vede darsi battaglia i fandom delle 2 parti Big. Questo, facendo da paciere, arruolando sia LDA che i Cugini di Campagna come una squadra di gioco nel Fantasanremo: “Avete creato la vostra squadra?”, chiede sibillina ai follower la sorella d’arte, facendo così salire l’attesa di Sanremo 2023. Ma quali risvolti avrà la guerra stellare Cugini di Campagna vs LDA, con l’intervento di Ilaria D’Alessio?

