LDA, dolce dedica a mamma Carmela/ “Ti chiedo scusa per le lacrime”

Amici 21, LDA raggiunge un nuovo traguardo: la dedica all’ex di Gigi D’Alessio

Manca sempre meno al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22 in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5, e intanto l’ex Amici 21, LDA, torna al centro dell’attenzione mediatica per una dedica fiume destinata alla madre nonché ex moglie storica di Gigi D’Alessio. Dal matrimonio tra il papà cantautore e musicista e la mamma casalinga del giovane record-man di Amici 21 di Maria De Filippi, detentore del record storico del disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici di Maria De Filippi, sono nati i figli Claudio, Ilaria e Luca D’Alessio in arte LDA. Quest’ultimo si é presentato come aspirante cantante ad Amici 21 con l’intento di scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlio di” , ritenuto dai più un raccomandato nell’industria musicale e più in generale un figlio di papà per il semplice fatto di essere un figlio d’arte, un obiettivo che Luca ha raggiunto a tutti gli effetti conseguendo il successo che ora lo travolge a partire da 2021 settembre, mese in cui debuttava al talent. Tanto che in queste ore trapela in rete per lui la notizia del disco d’oro conseguito con il singolo estivo Bandana. Un traguardo importante, l’ennesimo, per cui lui ha voluto rendere grazie e dire scusa alla madre casalinga per il figlio che é e che é stato, non di certo una cima nelle vesti di studente a scuola!

La dedica fiume di LDA destinata a mamma Carmela é su Instagram

“Mamma ti prometto che questo bimbo tidarà tante soddisfazioni… -si legge nell’apertura del messaggio che LDA condivide tra i post pubblicati su Instagram -. Con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente, ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei brutti voti”. Al contempo, però, LDA per la prima volta riesce a riconoscere a se stesso un primo grande merito, nella sua vita: “Ma oggi per la terz avolta hai un ” figlio d’oro “. Parole quest’ultime che alludono alla terza certificazione FIMI di vendite, di disco d’oro per Bandana, che LDA consegue dopo il primo disco d’oro e il disco di platino raggiunti con Quello che fa male. Quindi, a chiusura del messaggio al gruppo di major discografica che lo ha messo sotto contratto: “Un ringraziamento specialea lla @sonymusicitaly, @columbiarecordsitaly, vvb”.

