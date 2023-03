LDA e Miriam Galluccio fidanzati ufficiali?/ Il gesto che spazza i dubbi

LDA e Miriam Galluccio non sono ufficialmente fidanzati? Si insinua il dubbio, ma…

É il Big più giovane nonché unico concorrente di Napoli a Sanremo 2023 e, intanto, LDA fa parlare di sé anche per la tanto chiacchierata fidanzata, Miriam Galluccio, con un gesto inaspettato. Al di là della differenza d’età, lui 19 e lei 21 anni, e le categorie tra loro divergenti, lui un cantautore e lei un’aspirante fashion designer, i giovani protagonisti del gossip del momento sembrano vincolati tra loro da un legame molto forte. Lo scorso San Valentino LDA si é lasciato immortalare con la mora influencer attiva su Instagram, in un TikTok, dal tappeto musicale al suono di “I love you'”, “Ti amo”.

Un post diventato prontamente virale, sulla scia della conferma del fidanzamento tra i due giovani data dallo stesso “Justin Bieber italiano”. In occasione della conquista dell’evento in suo onore registrato on air su Radio Subasio, da ospite special guest per il Subasio Music Club, il Big più giovane di Sanremo 2023 ha dichiarato testualmente che la “fidanzata” Miriam Galluccio rientra nella cerchia delle persone che lo amano e che per lui rappresentano “Quello che fa bene“. Il titolo del “primo vero album” nato a Sanremo 2023 con la presentazione del singolo apripista Se poi domani, dopo l’eponimo LDA. E non é tutto. Perché a conferma del fidanzamento tra i due giovani, inoltre, il cantautore pop fa sapere, in queste ore, di aver trascorso con Miriam Galluccio la giornata internazionale dedicata alla festa della donna. Quella ricorsa l’8 marzo 2023, quando tra le Instagram stories LDA si é lasciato immortalare in video con la bella mora dalle curve giunoniche e i due hanno fatto luce su una sorpresa romantica, inattesa.

LDA sorprende Miriam Galluccio, nella giornata delle donne

“Volevo fare tanti auguri a tutte le donne -fa sapere l’ex concorrente di Amici 21, LDA, per poi porgere un bouquet di mimose in segno di auguri alle donne, rivolgendosi alla amata Miriam, come a volerla scegliere ufficialmente tra tutte le corteggiatrici- ma soprattutto a te… sono stata una brava persona?”. Un gesto d’attenzione, quello che LDA ha riservato all’amata donna nella giornata dedicato al gentil sesso, che intanto manda in visibilio il fandom dell’ex Amici, e non solo. Perché la romantica sorpresa floreale spazza via ogni dubbio che i due giovani non siano fidanzati ufficialmente. Insomma, LDA e Miriam Galluccio potrebbero aver avviato le presentazioni ufficiali in famiglia, come neo fidanzati, e l’influencer -originaria di Napoli come il cantante- potrebbe aver conosciuto anche il papà d’arte del giovane, Gigi D’Alessio.

