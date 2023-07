LDA: “Farlo uscire fuori sarebbe un problema..”/ La triste confessione su Gigi D’Alessio

Amici di Maria De Filippi, LDA si racconta senza filtri: l’amara verità

Mentre il singolo estivo “Granita” può dirsi tra le canzoni più influenti via Spotify Italia, rappresentative della Generazione zeta, LDA ammette di soffrire il peso dell’essere un figlio d’arte di Gigi D’Alessio. L’occasione dell’ammissione é un’intervista a tutto tondo che Luca D’Alessio in arte LDA concede a Lobashow. Un contento virale, il post condiviso via Instagram dalla fanpage dedicata al cantautore ed ex Amici 21, @luca_per_sempre, che registra un tripudio di interazioni social di consenso nel web. Questo, con i fan che supportano il giovane talento a suon di condivisioni, like e commenti positivi, anche in un invito a Luca e Gigi D’Alessio a unirsi in una collaborazione, incuranti del rischio di reaction avverse.

La musica é da sempre il suo porto sicuro tra le tempeste, e nell’interview virale -prima del debutto alla Partita del Cuore 2023 come membro calciatore della Nazionale cantanti a sostegno per l’Emilia Romagna, LDA ammette l’amarezza dell’altra faccia della medaglia del suo successo. Il cantautore ventenne, sin dal debutto musicale segnato in TV ad Amici 21, é é tacciato di essere un raccomandato nell’industria musicale, perché figlio di Gigi D’Alessio. Un’accusa che, unitamente alla nomea di “figlio di”, fanno soffrire il 20enne, soprattutto dal momento che si vede costretto a evitare il rilascio di nuova musica in cantiere tra le collaborazioni avviate con l’amato papà: “Nella fortuna c’è la sfortuna… Mi rendo conto che fare uscire un pezzo con papà sarebbe un problema …- fa sapere fortemente provato LDA, rispetto al peso del pregiudizio-, mi mangio le mani , quando sarebbe una cosa bellissima…”. Tuttavia, tra padre e figlio d’arte il vincolo familiare e artistico resta inscindibile: “…se facciamo musica ce la teniamo per noi”.

Tra una dichiarazione e l’altra, poi, in replica alle domande ricevute LDA dichiara inoltre di non essere interessato all’attitude di un artista idolatrato, lasciando intendere che la sua Mission in musica resta quella di trasmettere un messaggio d’amore, il sentimento alla base di ogni nascita, dall’amore per il proprio lavoro, all’amore per la famiglia, in ogni sua forma e colore. Insomma, parliamo dell’attitude che più contraddistingue LDA nella music farm made in Italy, come il “Justin Bieber italiano. Data l’influenza da popstar role-model esercitata agli occhi dei fan, che accomuna il cantautore di Napoli al collega e star canadese di risonanza global.

