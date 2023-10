LDA, “figlio di nessuno” a Ciao Darwin 2024?/ Lo spoiler sul nuovo traguardo dell’ex Amici

LDA torna in TV: salgono le quote della partecipazione a Ciao Darwin 9

Il “grande assente” lontano dai calendari di Amici 23 in corso e l’atteso Sanremo 2024, LDA, a grande richiesta per il suo ritorno in tv, LDA, si impone per un nuovo ruolo a Ciao Darwin 2024. Fervono le quote per la partecipazione del figlio di Gigi D’Alessio al debutto alla nuova stagione del format antropologico sulle reti Mediaset, Ciao Darwin 9. Il format fondato sulle sfide tra le categorie diametralmente opposta tra loro, rappresentative dei fenomeni di massa nell’evoluzione dell’uomo sulla Terra nell’universo, potrebbe intrattenere l”occhio pubblico a partire dal prossimo mese di marzo 2024, sotto la conduzione in tandem di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E tra le novità vedrebbe LDA in lizza per il ruolo di capitano di una squadra tra i competitor nel game show, che meglio lo rappresenterebbe.

Ciao Darwin 9 con LDA vs. Gigi D’Alessio: l’ipotesi post-Amici 21

Si apre, quindi, la pista del ruolo di team leader al timone di “figli di nessuno”, che LDA potrebbe coprire alla luce della lotta contro l’etichetta di “figlio di papà” che lui combatte sin dall’esordio TV in musica ad Amici 21, passando per Sanremo 2023, nel recente debutto al Festival della canzone. Il figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, potrebbe in alternativa capeggiare la squad di “Generazione zeta”, in quanto popstar amata dai giovani e tra le preferenze musicali della stessa playlist della categoria su Spotify Italia con i vari singoli ad oggi rilasciati dopo il debutto ad Amici 21. E in quest’ottica, contro la Gen Z Ciao Darwin potrebbe portare LDA a sfidare il padre d’arte Gigi D’Alessio, a capo della sua “Generazione boomer”.

Dopo il traguardo di Amici 21, dove ha registrato il primo disco d’oro e il primo disco di platino raggiunti nei tempi più veloci al record nella storia di Amici, e il titolo di Big più giovane in corsa a Sanremo 2023, LDA potrebbe affermarsi come una popstar Total request TV. I fan attendono impazienti il ritorno del “Justin Bieber italiano” nel piccolo schermo. E Ciao Darwin potrebbe soddisfare la grande aspettativa.

