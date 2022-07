LDA grato a Maria De Filippi, dopo Amici/ “C’è una stima reciproca, incredibile…”

Avanza il successo di LDA: le dichiarazioni di gratitudine per Maria De Filippi

Prosegue incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, che – dopo la popolarità raggiunta ad Amici 21 di Maria De Filippi – in questi giorni celebra il lancio nell’industria musicale del primo singolo in lingua spagnola e che richiama sul finale i versi del ritornello del singolo certificato disco di platino, Quello che fa male. Si tratta della canzone latin-pop Lo que mas nos duele, che si candida per l’elezione del tormentone latino dell’estate 2022. Il cantautore originario di Napoli vive ora un’estate alle prese con gli impegni professionali più disparati, come gli eventi e i live show. Tra i quali il Giffoni Film Festival, che ha visto il figlio di Gigi D’Alessio protagonista come special-guest e giovane promessa musicale dell’anno, e in occasione della conferenza stampa dell’evento -intervistato da Super Guida TV, LDA si è palesato grato a Maria De Filippi e al suo talent show, Amici 21, che tra le altre cose, gli ha permesso di superare il pregiudizio dei detrattori che lo tacciano di essere “raccomandato” nell’industria musicale, in quanto “figlio d’arte”.

“Maria è una donna tanto impegnata-ha fatto sapere LDA, spendendo quindi parole di stima e affetto nutriti per la timoniera di Amici-. C’è una stima reciproca incredibile. Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile”. Da qui, quindi, la replica ai pregiudizi sul suo conto: “Se sento di aver un po’ tolto l’etichetta di “Figlio di”? Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di…”.

I progetti futuri del figlio d’arte

In occasione dell’evento, inoltre, LDA non ha lesinato dichiarazioni neanche sui progetti in cantiere, tra cui il secondo album, in uscita con ogni probabilità il prossimo autunno 2022: “Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno, non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour”.

