LDA in preda al panico/ Scrive nuovi versi nella notte del maltempo infernale e…

LDA torna a scrivere musica dopo il successo ad Amici 21

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il suo percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove tra gli altri traguardi ha raggiunto in tempi record nella storia del talent il disco d’oro e il disco di platino con il singolo di debutto Quello che fa male, Luca D’Alessio in arte LDA è ora all’ordine del giorno al centro dell’attenzione mediatica. Nelle ultime ore, il cantautore 19enne e figlio di Gigi D’Alessio ha reso noto in un intervento tra le Instagram stories di essere tornato a stringere tra le mani la penna, come rivela la sua nuova emoticon sibillina condivisa come storia, che lascia intendere ai fan che il giovane sia tornato a scrivere musica.

LDA affossa Alex e Albe dopo Amici 21/ Boom di vendite: Luigi Strangis...

E in una storia successiva, il sospetto che lui stia scrivendo del materiale per il preannunciato secondo album in cantiere dopo il rilascio del primo album eponimo, si fa a dir poco fondato. Questo, dal momento che si leggono dei versi scritti a prima firma dal fenomeno pop di Amici 21: “Firmi il vento con il tuo respiro, e lo sento mi accarezza il viso, facci caso ad ogni tuo sorriso, corrisponde il mio…”. Versi romantici che giungono in queste ore segnate dalla bomba d’acqua che si è registrata in Campania, dopo l’allerta meteo diramata nella Regione di residenza di LDA che concerne l’arco temporale a partire dal 7 luglio sino alle ore 14:00 dell’8 luglio.

LDA spopola a Yoga Radio Bruno Estate/ Canta Bandana e il pubblico va in visibilio

LDA in preda alla preoccupazione per il maltempo a Napoli

Proprio nel cuore della notte a cavallo tra il 7 e l’8 luglio, LDA ha condiviso le sue paure provate alla visione degli effetti del maltempo in Italia, come le raffiche di vento e la bomba d’acqua abbattutisi nell’amata città di Napoli, con una serie di pensieri liberi. “Cielo, anche meno”, ha scritto il figlio di Gigi D’Alessio, per poi lasciarsi andare ad un video tra le storie, in cui prova ad esorcizzare la notte del maltempo infernale che ha registrato tra gli altri danni alberi caduti e strade allagate in Campania: “Cioé, guagliù è esagerat’… m’ sto ca*ann’ sott’!” (“Cioé ragazzi, è esagerato… mi sto ca*ando sotto!”), esclama nel dettaglio, visibilmente preoccupato.

LDA ritrova Lorella Cuccarini/ L'abbraccio dopo l'eliminazione ad Amici 21

