LDA ispirazione per i fan/ Una ragazza con sindrome di down gli dedica la tesina

Amici 21, LDA nei cuori degli studenti sotto esame: una fan speciale gli dedica la tesina

Tempo di esami e tesine per molti quello di queste settimane, che in particolare vedono molti studenti dedicare ai propri idoli vip parte del proprio elaborato pensato per la prova orale che li attende. Tra gli esaminati, su TikTok è diventata virale una ragazza affetta dalla sindrome di down, il cui video della prova orale fa ora incetta di interazioni social. Il motivo? Come emerge dal video social del momento la ragazza esaminata ha presentato un elaborato di musica dedicato a Luca D’Alessio in arte LDA, ovvero il fenomeno pop nato ad Amici 21 di Maria De Filippi, che al talent di Canale 5 ha messo a tacere i detrattori rispetto alle etichette destinategli ad oggi, quali “figlio di ” e “raccomandato”, in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Il filmato diventato virale sul social TikTok è giunto al cantautore di Napoli, che ha apprezzato il sacrificio della fan speciale, tanto da condividere il post tra le storie su Instagram, corredandolo con emoticon a forma di cuoricini.

LDA si scotta e scrive: "Noi come le scie delle barche" / Indizio sul secondo album?

Avanza incontrastato il successo di LDA, grazie ai fan

” E di chi poteva parlare della materia Musica?”, è la descrizione del fortunato video social, della ragazza fedele sostenitrice di LDA, che ha dedicato la sua tesina a colui che per molti telespettatori è il vincitore mancato di Amici 21.

Per LDA l’amore dei fan è una delle ragioni per cui valga la pena cantare e scrivere musica. Il 19enne è reduce dal successo raggiunto con la partecipazione al Gigi uno come te: 30 anni insieme, ovvero il live show tenutosi a Napoli il 17 e il 18 giugno per il trentennale della carriera del cantautore di Quello che fa male. Quest’ultimo, singolo certificato disco d’oro e disco di platino da FIMI, continua a fare incetta di stream su Spotify Italia, consacrando LDA come l’artista del record imbattuto del più alto volume di ascolti di Amici 21 e il record del disco di platino e il disco d’oro raggiunti nel minor tempo possibile, nella storia di Amici.

Battiti live 2022: scaletta del 2 e 3 luglio/ LDA tra i nuovi ospiti

LEGGI ANCHE:

LDA e Carola Puddu flirt dopo Amici 21?/ La reunion spopola nel web, i fan sognano ok

© RIPRODUZIONE RISERVATA