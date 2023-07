LDA, la reunion col fratello Andrea D’Alessio sorprende / Web in tilt per “Quello che fa male”

LDA si unisce con il fratello Andrea, sul palco del tour estivo: il momento di condivisione fraterna é virale

Mentre il nuovo singolo estivo Granita é tra i principali pezzi candidati al titolo di tormentone dell’estate 2023, Luca D’Alessio in arte LDA torna al centro del gossip made in Italy, insieme al fratello Andrea D’Alessio.

Il più giovane tra i Big di Sanremo 2023 ed ex volto di Amici 21, che tra gli altri ex Amici conquista in questi mesi la Generazione zeta via Spotify a suon di stream con Granita, al contempo manda in visibilio il popolo del web. Complici le immagini divenute virali via social che immortalano Luca con il fratello, con cui il primo ha un comune il padre d’arte Gigi D’Alessio e non la madre: Andrea D’Alessio. LDA é il terzogenito figlio che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato e Andrea D’Alessio é il quartogenito che il Gigi nazionale e international ha avuto dall’ultima ex compagna e collega in musica Anna Tatangelo.

La reunion tra i fratelli si registra nel mezzo di LDA live, la leg estiva del tour di Luca D’Alessio in arte LDA partito subito dopo il debutto festivaliero del “Justin Bieber italiano” che avveniva a febbraio live a Sanremo 2023 con il singolo sanremese Se poi domani, apripista dell’album di Luca, Quello che fa bene. E sul palco della reunion registratasi a Vulcano Buono, live a Nola del 15 luglio 2023, le cui immagini sono ora virali online, LDA e Andrea D’Alessio registrano una performance inaspettata e travolgente, sulle note di “Quello che fa male”. Il singolo con cui Luca debuttava in TV all’esordio in musica come concorrente cantautore ad Amici 23.

Le reazioni social alla reunion D’Alessio

Tra i video più virali del live più virale via social del momento, Luca e Andrea cantano insieme la canzone record a prima firma LDA, che resta il singolo con il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci nella storia di Amici di Maria De Filippi. Ed é un tripudio di interazioni social di consenso il feedback degli utenti che si registra online, a margine dei vari video della reunion tra i fratelli condivisi dai fan della D’Alessio family.

E una domanda sorge ora spontanea. Che il momento più virale sul re dei social possa rivelarsi l’incipit di una carriera per Andrea, complice il gesto nobile di LDA di condivisione fraterna del suo palcoscenico? Chissà!

