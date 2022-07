LDA, Lo que mas nos duele la svolta latin-pop/ Conquista il Coca Cola Summer Festival

LDA tra gli ospiti al Coca Cola Summer Festival 2022: il nuovo singolo Lo que mas nos duele tormentone dell’estate 2022?

Prosegue incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, che, dopo la popolarità raggiunta con la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi, ha pubblicato in questi giorni il singolo estivo Lo que más nos duele, che rappresenta per il giovane figlio di Gigi D’Alessio la svolta latin-pop in musica. Lo que mas nos duele fa ora incetta di interazioni nel web, in particolare su YouTube Italia, e il video dell’audio -in attesa del video ufficiale che è in fase di lavorazione- registra un esorbitante numero di interazioni e views, facendo del pezzo un papabile tormentone dell’estate 2022. Su TikTok, in particolare, Lo que mas nos duele si impone tra i tappeti musicali più utilizzati del momento. Ma non è tutto. Perché, inoltre, come ripreso da Radio105 su Instagram proprio con la sua canzone latin-pop LDA è riuscito a conquistarsi il palco del prestigioso evento musicale dell’estate 2022 condotto da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, il Coca Cola Summer Festival 2022, che come ogni edizione del Coca Cola accoglie la set-list di artisti e hitmaker dei tormentoni dell’estate.

LDA grato a Maria De Filippi, dopo Amici/ "C'è una stima reciproca, incredibile..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio105 (@radio105)

LDA traduce in spagnolo Quello che fa male: che succede dopo Amici 21?

LDA ha presenziato, tra gli altri artisti partecipanti al rinnovato evento, alla seconda tappa del Coca Cola Summer Festival tenutasi a Rimini il 29 luglio 2022, data in cui tra l’altro è avvenuto il rilascio su tutte le piattaforme musicali della versione spagnola di Quello che fa male, il singolo di debutto in musica con cui il figlio d’arte si è aggiudicato il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo possibile nella storia di Amici di Maria De Filippi. Sul palco dell’evento estivo, non a caso, il figlio di Gigi D’Alessio ha voluto esibirsi sulle note di una performance promozionale di Lo que mas nos duele, che potrebbe imporsi come una hit non solo in Italia ma nel mercato discografico su scala mondiale.

LDA, nuovo sold-out dopo Amici/ "Il Palapartenope di Napoli è il sogno di una vita!"

E i fan del figlio di Gigi D’Alessio, intanto, si dicono non a caso al settimo cielo per i risultati ad oggi raggiunti dal loro beniamino pop ed ex Amici 21.

LEGGI ANCHE:

LDA torna sul palco con Gigi D'Alessio e G-Crew/ La data dell'evento Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA