Amici 2021: LDA, Maria De Filippi lo consola/ “Ma sembrava che ti avessi paura della sfida”

LDA attende con ansia la nuova puntata di Amici 2021, per mostrare il suo valore e mettere a tacere le voci secondo cui avrebbe paura di affrontare una nuova sfida. E’ stata una settimana delicata per il figlio di Gigi D’Alessio, che ha dovuto fare i conti con alti e bassi di umore. Nei giorni scorsi, perlomeno, ha avuto modo di confrontarsi con la conduttrice Maria De Filippi, che durante la puntata domenicale della settimana scorsa lo aveva spronato – con toni molto perentori – a tirare fuori gli attributi.

Amici 2021/ Diretta ed eliminati 28 novembre: le sfide di Carola, Andrea e Simone

La presentatrice ha fatto mea culpa, senza però ritrattare quanto affermato perché convinta delle sue parole. “Sul fatto della sfida mi dispiace se sono intervenuta così ma sono convinta che tu debba affrontare la sfida”, ha detto la De Filippi a LDA in un collegamento con la casetta.

LDA e Maria De Filippi, il confronto commuove il cantante ad Amici 2021

LDA non sopporta l’idea di essere descritto come una persona timorosa ed è pronto a giurare che il suo accordo con Albe, che voleva rimpiazzarlo in sfida, era nato sotto alti auspici. “Ma pure io ne sono convinto di quanto dici – ha detto LDA alla De Filippi – ti giuro che non pensavo a quello, lo giuro su ciò che mi è più caro”. “Risultava che Albe si sostituiva a te per necessità tua, oltre che sua” ha risposto Maria.

Anna Pettinelli: "Minacce di morte dai fan di un allievo di Amici 21"/ "Per un voto…"

“Qui non ci sono dubbi e io sono molto dispiaciuto se è passato il messaggio che volevo andare contro la sfida. Sono super d’accordo. Io voglio fare la sfida, io sono contro il voto zero non contro la sfida”, ha precisato LDA, trovando una contrariata ma comprensiva De Filippi. “Sembrava proprio così, invece: che tu avessi paura della sfida, soprattutto nel momento in cui Albe ha detto che vi eravate accordati”, gli ha detto.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Celentano sfida Lorella Cuccarini ad Amici 2021/ Raimondo Todaro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA