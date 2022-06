LDA promessa dell’anno ma ‘bocciato’ ad Amici 21/ Le reazioni dei fan

LDA raggiunge un altro traguardo in musica: cosa succede al Pizza Village 2022, dopo Amici 21

Dopo aver messo a segno il sold-out alla prima delle due serate-evento Gigi uno come te: 30 anni insieme, il live in diretta da Napoli tenutosi per il trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA si riconferma il fenomeno pop del momento. Nonostante i tre giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici 21 di Maria De Filippi, Emanuele Filiberto di Savoia, Stash Fiordispino e Stefano De Martino, non abbiano creduto molto in lui, tanto da contribuire a metterlo più volte a rischio eliminazione fino alla sua uscita dal talent, decretatasi al sesto appuntamento della fase serale, il cantautore pop 19enne si è rivelato nella serata del 22 giugno 2022, la miglior promessa dell’anno 2021-2022, secondo il premio conferitogli da Exclusive magazine -rivista delle tendenze urban- in partnership con Radio Zeta, che insieme a Rtl.102.5 si sono rese promotrici del Pizza Village Napoli 2022. L’evento musicale partenopeo, tra gli altri ospiti, ha accolto in scaletta proprio il figlio di Gigi D’Alessio, occasione in cui è stato conferito a LDA il nuovo prestigioso premio.

Il cantautore 19enne ed ex Amici 21 reagisce al nuovo premio

In reazione al nuovo traguardo raggiunto, i fan del 19enne così come il diretto interessato si sono palesati del tutto sorpresi. In particolare, riattivatosi tra le Instagram stories per commentare il premio ottenuto alla decima edizione del Pizza Village 2022, LDA ha condiviso alcune immagini esclusive della sua presenza all’evento, a corredo delle quali ha riportato dei messaggi di esultanza. “Siete il coro più bello, grazie a tutti, prometto che non vi deluderò mai”, scrive il giovane in un primo messaggio destinato ai fedeli fan, per poi proseguire sempre tra le storie: “mi state facendo vivere un sogno e ve ne sarò grato a vita”. Insomma, sembra proprio che l’amore dei fan per LDA sia motivo per spingersi a proseguire la sua carriera musicale avviata al talent di Amici 21, dove tra gli altri record il 19enne ha raggiunto quello del disco d’oro e il disco di platino ottenuti nel minor tempo possibile nella storia di Amici.

Nel frattempo, via social, i fan del cantautore, tra le reazioni al nuovo premio conseguito dal loro beniamino rivendicano a gran voce che LDA meritasse l’accesso alla finale di Amici 21. “Brilli”, si legge in uno degli innumerevoli tweet destinati dagli utenti a LDA. E poi ancora: “Napoli è tutta per te, prenditi tutto, lo meriti”.

