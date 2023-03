LDA, rapporti chiusi con Albe dopo Amici 21?/ "Ecco cosa non sopporto di lui..."

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA chiude con Albe dopo il talent show? L’intervista rivelatrice

Si consacra come il più giovane tra i Big di Sanremo 2023, dopo il primo esordio TV in musica ad Amici 21, e intanto LDA rompe il silenzio sui rapporti con Albe. Luca D’Alessio in arte LDA ed Albe al secolo Alberto La Malfa si conoscevano per la prima volta al debutto TV al talent di Maria De Filippi, quando a settembre 2021 entravano a far parte, come concorrenti cantautori, del cast della scuola di Amici 21. Nonostante la rivalità tra loro, dovuta al fatto di essere appartenenti ai due team competitor rispettivamente capeggiati dagli insegnanti di canto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, LDA e Albe finivano poi per stringere un grande sodalizio artistico e personale, al format Mediaset. Tanto che una volta usciti dal talent i due hanno collaborato, fino al rilascio di Cado, avvenuto a novembre 2022. Il singolo in duetto degli ex Amici 21 é tra le canzoni più influenti sulla piattaforma di streaming Spotify Italia, in particolare tra le più rappresentative negli ultimi mesi della nuova generazione, tanto da stazionare a lungo nella playlist Generazione zeta, attiva sulla nota piattaforma di ascolti e ascoltatori.

Paolo Ciavarro "benedice" gli Incorvassi/ "Sono molto contento della storia fra loro"

Ma come sono al momento i rapporti tra gli ex Amici 21? A parlarne sono i diretti interessati in un’intervista che LDA rilascia nello studio di RTL.102.5 con Albe in collegamento.

Albe e LDA ancora amici, oltre la competizione nata ad Amici 21

Incalzati sui progetti futuri i due ex Amici non nascondono di essersi scambiati gli inviti ai rispettivi concerti live che li attendono sul palco. LDA fa sapere che prenderà parte al live ai Magazzini generali di Milano di Albe il 4 aprile e di aver invitato l’ex Amici 21 rivale amico alle tre date di tour previste per lui: il 19 aprile ai Magazzini Generali di Milano, il 21 aprile al Palapartenope di Napoli e il 23 aprile all’Orion Club di Roma. Che Albe possa confermarsi ad almeno una delle tre date di LDA, ricambiando il favore all’amico rivale? Rispetto ai rapporti intercorrenti, incalzati dalle domande nell’intervista di coppia, Albe ammette di non sopportare i continui ritardi di LDA. Ma cosa non riesce a sostenere di Albe, invece, il figlio di Gigi D’Alessio? Nella risposta, si coglie una frecciatina al papà d’arte, sui capelli, che intanto diverte il popolo del web in reaction social ai vari video-frame dell’intervista circolanti nel web:

“Una cosa che non sopporto di Albe i troppi capelli che ha… speriamo che ho preso il lato mamma”, fa sapere il “Justin Bieber italiano” di Napoli.

LDA, rapporti chiusi con Albe dopo Amici 21?/ "Ecco cosa non sopporto di lui..."

Insomma, tra il serio e il faceto, Albe e LDA sembrano essere rimasti gli ex Amici 21 di sempre e la loro amicizia si direbbe solida, oltre il tempo e lo spazio della competizione condivisa al talent show. Nel frattempo, nel mezzo della promozione del nuovo album Quello che fa bene, che racchiude anche il singolo proposto a Sanremo 2023 Se poi domani e il duetto con Albe di Cado, proseguono le date LDA instore, così come fa sapere in un apposito post il fenomeno pop di Amici 21.

LEGGI ANCHE:

Nikita Pelizon scrive una lettera ad Antonella Fiordelisi/ "Mi hai fatto vivere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA