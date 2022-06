LDA sarà a Napoli con Gigi D’Alessio? / La risposta in una video-intervista

Amici 21, avanza il fenomeno pop della musica di LDA: l’intervista

Avanza incontrastato il fenomeno pop LDA, nonostante la mancata qualificazione del cantante del singolo record di ascolti, Quello che fa male, alla finale del talent. Il cantautore 19enne e originario di Napoli registra all’ordine del giorno date piene del suo instore tour in giro per l’Italia, un impegno quotidiano volto alla promozione del primo album eponimo. E tra una data instore e l’altra, intanto, il figlio di Gigi D’Alessio ha concesso un’intervista esclusiva a Vivi.Milano.it (per il Corriere della sera), in una diretta Instagram, dove il giovane non ha lesinato dichiarazioni sui progetti futuri, il successo raggiunto, l’esperienza tv vissuta ad Amici, passando per il padre Gigi D’Alessio.

LDA verso Sanremo 2023, dopo Amici 21? / “Un bel sogno, ma con Giusy Ferreri e..."

Nel suo intervento, in particolare, l’ex allievo di Rudy Zerbi ha dichiarato di non avere mai avvertito nella scuola di Maria De Filippi che fuori dal contesto talent lui fosse tanto amato dai fruitori di musica, per poi ammettere che alla fase serale dello show -quando lui ha subito l’eliminazione ad un passo dalla finale- è finito vittima di una crisi personale e artistica per diverse mancanze: “Mi mancavano tutti, gli amici, il mare, mangiare la pizza, non ero più lucido in tutto quello che facevo, sembrava fatto tutto contro di me… scrivevo fogli e strappavo tutto. Mi mancava la vita. Io poi non sono mai stato così tanto lontano da casa mia”.

Amici 21: chi ha più ascoltatori?/ LDA in testa, prima di Luigi, Sissi, Albe, Alex

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ViviMilano.it (@vivimilano.it)

LDA affiancherà papà Gigi D’Alessio a Napoli?

Ora, però, che è consapevole dell’amore che gli riservano i fan, dichiara: “Alla fine non ho nulla in meno ai finalisti, sono però contento che alla fine abbia vinto Luigi (Luigi Strangis).”.

Mentre i fan del papà si dicono in trepidante attesa per l’evento musicale Gigi uno come te- 30 anni insieme, c’è chi si chiede se tra gli ospiti ingaggiati ai live del 17 e 18 giugno 2022 di Gigi D’Alessio, previsti a Napoli, si possa presentare anche il 19enne. E il cantautore di Amici 21 non esclude la sua partecipazione: “Non lo so… vedremo”…

Gigi uno come te, 30 anni insieme: data e ospiti da Napoli/ "Ho sempre fatto a modo mio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA