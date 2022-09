LDA si assenta dai social, fan preoccupati/ “Non sono scomparso, ma…”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA raggiunge un nuovo traguardo su VEVO: preoccupa l’assenza dai social

Nel mezzo della nuova stagione tv di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, che alla seconda puntata domenicale ha conferito il primo inedito prodotto, Universale, al suo papabile erede Aaron Cenere, il fenomeno pop di Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA, rompe il silenzio sulla sua assenza dai social, reduce dalla conquista di Vevo. Sulla piattaforma online dedicata ai video musicali e contrazione di Video Evolution, nonché un sito internet di proprietà della società Vevo LLC, a sua volta proprietà di Sony Music Entertainment, Universal Music Group e Abu Dhabi Media, sono stati caricati i video delle rispettive live sessions dei singoli certificati disco d’oro Quello che fa male e Bandana, che LDA ha presentato ad Amici 21 e che sono estratti dal suo primo album di debutto eponimo pubblicato nell’industria musicale.

Le due live sessions registrate da LDA per i fruitori di musica e gli appassionati di Vevo sono diventate virali nel giro di poco tempo, in primis via social, complice anche il prestigioso traguardo che LDA vanta per la certificazione FIMI di disco di platino raggiunto con il singolo di debutto Quello che fa male, che unitamente al disco d’oro del fortunato singolo fanno del cantautore 19enne di Napoli il record di Amici 21, per il disco d ‘oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia del talent di Maria De Filippi. Tuttavia, mentre si fa sempre più insistente la voce della possibile partecipazione a Sanremo 2023 di LDA, sia nell’ipotesi di un ingaggio in solitaria che in un possibile duetto con il padre Gigi D’Alessio, fa discutere l’assenza del giovane artista di Napoli dai social, che desta preoccupazione nei fan del giovane.

LDA rompe il silenzio social: che succede all’ex Amici?

Ma nelle ultime ore, il diretto interessato ha voluto rompere il silenzio sull’assenza dai social con un messaggio ripreso tra le Instagram stories per i fan: “Non sono scomparso, ma come potete sentire sono un po’ raffreddato… -dichiara in una serie di storie rilasciate in formato video, l’ex Amici 21-, quattro giorni fa faceva quaranta gradi e oggi sono meno 12 gradi. Io c’ho le difese immunitarie della Chicco, io vado malato subito…e sono uscite le mie performance live su VEVO”. Insomma, a dispetto di quello che possano pensare gli haters, il “Justin Bieber italiano” é entusiasta del nuovo traguardo raggiunto con Quello che fa male e Bandana, mentre sale sempre di più la suspence nei fan del giovane, rispetto al vociferato interesse di Amadeus a ingaggiare LDA nel cast dei cantanti concorrenti di Sanremo 2023, che si terrà sul palco del Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2022.

