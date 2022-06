LDA si scotta e scrive: “Noi come le scie delle barche” / Indizio sul secondo album?

Amici 21, LDA si gode una vacanza al mare e qualcosa va storto: le storie rivelatrici

Dopo aver avviato l’instore-tour promozionale del primo album eponimo in carriera, reduce dal successo raggiunto con la sua partecipazione al Gigi uno come te: 30 anni insieme (il live-evento tenutosi a Napoli per il trentennale della carriera del padre, Gigi D’Alessio), Luca D’Alessio in arte LDA si gode la prima meritata vacanza al mare. Spesso ricorre nei testi delle sue canzoni il mare, uno dei simboli della sua amata città di Napoli, e non poteva che essere marina il suo riposo dagli impegni lavorativi che lo tengono impegnato a ritmi frenetici nell’industria musicale, all’età di soli 19 anni. Il fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi ha voluto documentare la sua vacanza tra le Instagram stories, dove ha condiviso una serie di post.

Battiti live 2022: scaletta del 2 e 3 luglio/ LDA tra i nuovi ospiti

In diversi video il giovane ha, però, lamentato di aver subito un’ustione tenendosi esposto ai raggi del sole, senza aver prima applicato la crema protettiva sulla pelle.

LDA si apre in una serie di messaggi per i fan: spunta un particolare, il secondo album si avvicina?

“Ogni volta faccio sempre lo stesso errore. Tutti mi dicono ‘Luca mettiti la crema’, io ‘no, ma quando mai?’ Wow, ‘m’agg appicciat’ (“mi sono ustionato”, non dormirò stanotte!”), è il grido social che il cantautore di Napoli del momento rilascia tra le nuove storie postate su Instagram. Ma non è tutto. Perché, poi, sulla scia della conferma del giovane di un secondo album prossimamente in uscita in cantiere, trapela dalle storie rivelatrici un particolare che potrebbe vedere LDA prossimo ad un disco di cover, tra cui la cover personalizzata ad Amici 21 con Calma, sulle note di Vento d’estate di Max Gazzé.

LDA e Carola Puddu flirt dopo Amici 21?/ La reunion spopola nel web, i fan sognano ok

“Noi come le scie delle barche, si uniscono per poi separarsi”, è una rivisitazione delle barre contenute nella cover marina esibita da Luca al primo appuntamento serale del talent di Canale 5, Amici 21, che il giovane ha rilasciato in queste ore tra le storie. E una domanda sorge ora spontanea: che il secondo album in arrivo, per il figlio di Gigi D’Alessio, possa rivelarsi una raccolta di rarità, rivisitazioni, cover, duetti e anche qualche inedito? Staremo a vedere cosa ha in serbo per i fan, il cantante di Quello che fa male.

LEGGI ANCHE:

Gigi D'Alessio, confronto col figlio LDA "Fare il genitore non è facile"/ Intervista doppia e toccante dedica

© RIPRODUZIONE RISERVATA