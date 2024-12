LDA e la storia d’amore con Miriam Galluccio quasi sempre al riparo dal gossip: i rumor sulla rottura e poi…

Forse non tutti sanno che il cuore di LDA batte per la fidanzata Miriam Galluccio. Parliamo di un amore che in questi anni è rimasto alla larga dalle luci dei riflettori e che infatti ha vissuto momenti in apparenza difficili e confusionari. Dalla scintilla alla presunta crisi, fino all’ipotesi di rottura e ad un ‘ritorno di fiamma’ che in fondo ritorno non è. Perché LDA e la sua fidanzata non si sono mai lasciati, anche se loro fanno di tutto per dribblare il gossip e mandare in tilt le cronache rosa.

Carmela Barbato, mamma LDA ed ex moglie Gigi D'Alessio/ La dolce dedica del figlio: "Ti chiedo scusa se..."

Le ultime notizie sulla coppia, non a caso, risalgono a qualche mese fa, quando il figlio di Gigi D’Alessio e la giovane fidanzata napoletana avevano condiviso coi fan alcuni momenti della bellissima vacanza trascorsa insieme in Egitto. Ora, soprattutto sui social, c’è poco spazio al loro amore: entrambi infatti preferiscono condividere contenuti prettamente lavorativi, lasciando un po’ di mistero sulla loro storia.

LDA ospite a This Is Me/ Chi è il cantante, la carriera da Amici fino a Sanremo 2023

Miriam Galluccio, ecco chi è la bellissima fidanzata di LDA

Per quanto riguarda Miriam Galluccio, sappiamo che ha ventidue anni, lavora come influencer e sui social infatti è seguitissima. Merito dei suoi scatti provocanti in giro per il mondo, in compagnia delle amiche di sempre oppure in solitaria. L’amore con LDA resta fuori dai social, mentre il gossip comunque impazza sullo status della loro relazione.

Lui è sicuramente meno “abbottonato” di lei in questo senso, avendole dedicato alcuni dei suoi successi, ma anche esponendosi con commenti romantici e splendide dichiarazioni. Seppur sotto traccia il loro amore sembra proseguire nel migliore dei modi. La storia tra LDA e Miriam avanza nella più totale discrezione…

Miriam Galluccio, fidanzata LDA/ La coppia è in crisi? Scoppia il gossip sui social