LDA si supera con Quello che fa male/ Batte ancora il suo record, dopo Amici 21

Amici 21, LDA raggiunge un nuovo traguardo con il singolo di debutto

Avanza sovrano e incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, dopo il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi. Il cantautore 19enne e dall’inscindibile legame con Napoli -terra d’origine del padre Gigi D’Alessio e la madre Carmela Barbato- al talent di Canale 5 ha coronato uno dei grandi desideri custoditi nel cassetto. Ovvero quello di liberarsi dei pregiudizi di chi gli affibbiava le etichette di “raccomandato” e “figlio di”, in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Lo ha fatto sfoderando la sua innata musicalità, il dono dell’interpretazione, la voce puramente pop e la sua scrittura creativa, conseguendo il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici e il record per il maggior numero di ascolti conseguito ad Amici 21, su Spotify Italia, con un solo singolo: la ballad di debutto, Quello che fa male. E in queste ore il fortunato inedito di debutto nell’industria musicale a prima firma LDA supera il suo stesso record, senza essere superato dalla concorrenza di Amici 21, rappresentata dai cantanti Albe (Alberto La Malfa), Sissi (Silvia Cesana), Alex (Alessandro Rina) e il vincitore finale del talent, Luigi Strangis.

Quello che fa male si supera negli ascolti su Spotify Italia

Così come emerge dall’account ufficiale di LDA su Spotify Italia, Quello che fa male supera il record storico di 21 milioni di ascolti, raggiungendo la cifra esponenziale di 22.025.485 stream (oltre 22 milioni di ascolti) sulla piattaforma musicale che ha consacrato il figlio di Gigi D’Alessio come uno dei principali rappresentanti della Generazione Z, tanto da essere considerato da molti telespettatori come il vincitore mancato di Amici 21. Non a caso, abbondano in queste ore i messaggi social dei fan che si congratulano per il beniamino pop ed ex pupillo di Rudy Zerbi ad Amici 21, per il nuovo traguardo raggiunto con la ballad pop e dalle influenze rnb, che racconta la storia d’amore naufragata e mai finita del cantautore 19enne di Napoli.

Con il suo esempio di inguaribile romantico, LDA testimonia che l’amore -a prescindere da un rapporto interpersonale e di coppia- non finisce mai veramente, ma si sedimenta nelle ossa e si trasforma, così come nel caso nel figlio d’arte, in musica pop.

