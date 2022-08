LDA sparito dai social, che succede all’ex Amici 21?/ Il nuovo traguardo

Amici 21, LDA lontano dai social desta la preoccupazione dei fan

Prosegue incontrastato il fenomeno pop di Luca D’Alessio in arte LDA, che dopo il record raggiunto ad Amici 21 di Maria De Filippi -conseguito ottenendo il disco d’oro e il disco di platino in tempi record nella storia del talent di Canale 5 con un singolo, Quello che fa male- celebra in queste ore via social un nuovo traguardo su Spotify e al contempo rassicura i fan rispetto alla sua lontananza dai social registratasi in questi giorni di metà agosto 2022.

Riattivatosi tra le Instagram stories nelle ultime ore, il figlio di Gigi D’Alessio replica alla curiosità dei followers e non attivi su Instagram, che si sono chiesti in questi giorni i motivi legati alla sua assenza dal web, peraltro preoccupandosi delle sue condizioni di salute.

Il messaggio di chiarimento di LDA sull’assenza dai social e il ringraziamento per il nuovo traguardo

Mentre figura da giorni tra le tendenze per la musica del momento su YouTube con il video del nuovo singolo Lo que mas nos duele (versione spagnola di Quello che fa male, che alle ore 11:07 del 18 agosto 2022 staziona alla #29 tra le tendenze per la musica su YouTube), LDA fa sapere ai fan che la sua lontananza dai social è stata dettata da una scelta personale: “Non sono scomparso, sono vivo e ora vi spiego perché non sono stato online in questi giorni”, esordisce il cantautore di Napoli, per poi proseguire il suo messaggio di chiarimento-. Niente di che in realtà, sono stato in vacanza con mammina (parla di Carmela Barbato, l’ex moglie di Gigi D’Alessio, ndr), non vedevo mammina da tanto, non la vedevo da una vita. Quindi ho staccato il telefono e mi sto godendo i momenti con lei”.

Nel nuovo messaggio social, poi, LDA tiene inoltre a ringraziare i fedeli sostenitori per il nuovo traguardo raggiunto su Spotify Italia, con il singolo estivo Bandana: “Ci tenevo a ringraziarvi perché Bandana ha superato i 9 milioni di stream (ascolti complessivi), auguri a noi e a me!”.

