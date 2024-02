LDA: “Sto tornando!”/ Rotto il silenzio social, dopo il “no” a Sanremo 2024

Sanremo 2024, il grande assente LDA si prepara per il ritorno?

LDA prepara il terreno fertile per il gran ritorno nell’industria musicale o più in generale sulle scene, cosí come lui stesso anticiperebbe tra i nuovi interventi via social.

Di recente comunicava al fandom di aver scartato la possibilità di una candidatura alla gara del Festival della canzone italiana, per il secondo anno di fila a Sanremo 2024, e dopo l’esordio a Sanremo 2023, questo per una valutazione del suo seguito al netto di una strategia di promozione della sua musica nei programmi tv che lo avessero già visto protagonista, in passato. Come la kermesse sanremese dello scorso anno che lo incoronava al titolo di “il più giovane Big”, e ancor prima, Amici di Maria De Filippi, nel ruolo di concorrente al debutto musicale. Ebbene, ora Luca D’Alessio in arte LDA potrebbe essere vicino alla nuova svolta.

Sanremo 2024: Geolier é il vincitore annunciato, secondo LDA / La risposta alla polemica sul Big di Napoli

Il terzogenito, figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, e la moglie storica Carmela Barbato scrive tra le nuove stories via Instagram un messaggio che potrebbe voler preludere ad un ritorno in grande stile, dopo l’assenza al Festival.

Il nuovo messaggio social dell’ex Amici

“Sto tornando” , scrive tra le righe del nuovo messaggio nelle storie su Instagram, Luca D’Alessio. Come a voler attenzionare all’occhio pubblico attivo sul re dei social che il suo ritorno sulle scene artistiche e anche nel web sia vicino. Da tempo, infatti, LDA sembra vivere lontano dal web, anche se negli ultimi giorni é apparso tra le immagini dei post celebrativi per il compleanno del papà d’arte, Gigi D’Alessio, proprio sul re dei social.

Sanremo 2024: Geolier duetta con Gigi D'Alessio nella gara cover?/ L'indizio che non sfugge

Ma cosa possa in definitiva voler anticipare l’annuncio del ritorno sarà solo il tempo a dirlo, se non lo stesso fautore del preannunciato progetto, LDA. L’ex Amici, da grande assente e al pronostico sul vincitore del Festival di Sanremo ha dato per favorito il rapper concittadino a Napoli del momento, Geolier, risultato poi secondo classificato alla finale della kermesse.













© RIPRODUZIONE RISERVATA