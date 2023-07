LDA: “Svengo, anche solo se lo vedo…”/ La confessione sul duetto dei sogni: non é con papà Gigi D’Alessio

Tim Summer Hits Live, LDA é l’ospite musicale più atteso con “Granita”

Può dirsi il re dei live show, Luca D’Alessio in arte LDA, che tra gli altri eventi estivi conquista anche i Tim Summer Hits, dove torna a raccontarsi svelando, in particolare, il duetto dei sogni. Particolarmente attesa, all’evento dedicato alle canzoni dell’estate 2023 appena cominciata, per l’assegnazione del titolo di tormentone della bella stagione, in particolare dall’occhio pubblico attivo anche via social era proprio l’esibizione dell’ex Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA. E tra un istante e l’altro condiviso ai Tim Summer Hits, live condotto dal duo Andrea Delogu e Nek in chiaro tv su Rai Due, on air su Rai Radio 2 e in streaming online su Raiplay, il cantautore di Napoli appena ventenne non ha lesinato dichiarazioni, incalzato dalle domande ricevute, mandando in visibilio gli utenti della rete.

Mentre sono virali le immagini della sua performance registrata sulle note del suo singolo estivo “Granita”, a suon di like, commenti di consenso e condivisioni del web, LDA fa incetta di interazioni social entusiaste anche con un video postato dalla pagina ufficiale Tim.

Un post che immortala l’ex Amici 21 e Big più giovane di Sanremo 2023 mentre in replica ai quesiti, all’evento Tim, si racconta sbottonandosi sul rapporto con i fan e i fruitori della musica in generale, e il duetto dei suoi sogni, che non é con il papà d’arte Gigi D’Alessio.

La confessione di LDA sull’idolo Justin Bieber e…

“Non mi ha mai fatto piacere -fa sapere Luca D’Alessio, alludendo alla tendenza che assume la maggior parte delle popstar, di tenere le distanze nel rapporto con il fandom -, perché mi devo mettere sempre nei panni delle altre persone…A me piace non creare il distacco, cioè io voglio essere Luca che conosce l’altro ragazzo e non l’artista con il fan”. Insomma, con la musica LDA intende essere per gli ascoltatori un motivatore e persona amica e non un idolo da venerare. Il duetto custodito nel cassetto dei sogni? “Sicuramente con Justin Bieber… -fa poi sapere a Tim Summer Hits, rimarcando di essere un fedele estimatore del re del Pop d’oltreoceano, il “Justin Bieber italiano-… sarebbe un sogno e un onore duettare con lui… Può essere che svengo se lo vedo”. Parole quest’ultime che potrebbero anticipare una futura collaborazione dal sound international di LDA , magari proprio con la popstar canadese in carne ed ossa, Justin Bieber.

