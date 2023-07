LDA torna in studio: arriva il duetto con The Kolors?/ Il dettaglio che non sfugge

LDA segna il ritorno in studio di registrazione: che succede, dopo Sanremo 2023?

LDA torna in studio di registrazione e si prepara per la nuova musica in cantiere, dopo il traguardo di Sanremo 2023. Reduce dal conseguimento del titolo di Big più giovane raggiunto con la partecipazione alla gara della canzone del Festival di Sanremo 2023, Luca D’alessio in arte LDA si direbbe inarrestabile e alle prese con la realizzazione della nuova musica.

I particolari che insinuano il dubbio sulla nuova possibile collab

Questo, mentre il nuovo singolo , Granita, é candidato al titolo di tormentone dell’estate 2023. Riattivatosi via Instagram stories, l’ex cantautore uscente di Amici 21 di Maria De Filippi si lascia immortalare in uno scatto che lo mostra al fianco degli esperti in musica, il producer Starchild, che tra gli altri successi vanta la firma di Italodisco dei The Kolors tra le hit dell’estate 2023, nuova #1 corrente nella Top of the Music di FIMI per la sezione FIMI, e Alessandro Caiazza con cui LDA é coautore del brano sanremese presentato al Festival dal figlio di Gigi D’Alessio, Se poi domani. Insomma, Luca D’Alessio in arte LDA potrebbe voler registrare una potenziale hit, e alla luce della nuova story su Instagram si direbbe non azzardata l’ipotesi della preparazione in studio in corso per il rilascio di un nuovo brano a prima firma del ventenne Luca in duetto con The Kolors, vista la vicinanza dei due al produttore Starchild.

Tra i comuni denominatori, che potrebbero vedere le parti coinvolte -LDA e The Kolors- confermarsi nel duetto, si ricordi che la band e il figlio d’arte hanno in comune l’amore per la città del cuore, Napoli, la regione di residenza Campania e in origine raggiungevano il successo all’esordio musicale in TV, prendendo parte al talent show di Amici di Maria De Filippi.

Nel frattempo, intanto, LDA si prepara per il debutto alla Partita del Cuore 2023…

