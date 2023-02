LDA: “Torno a casa… io non canto!”/ Che succede prima di Sanremo 2023?

Sanremo 2023, LDA minaccia il ritiro dal Festival? Il video che fa incetta di interazioni social

Sanremo 2023 ha appena aperto i battenti e, intanto, il Big più giovane tra i concorrenti in corsa, LDA, “minaccia” tra il serio e il faceto il ritiro dal Festival. O almeno questo trapela dal contenuto di un video che in esclusiva assoluta il figlio di Gigi D’Alessio ed ex talento competitor di Amici 21 di Maria De Filippi registra via Twitter, scatenando tra le reazioni più disparate del popolo del web, fan e non.

“Luca, stai guardando Sanremo?- incalza se stesso Luca D’Alessio in arte LDA, a poche ore dall’atteso debutto al Festival della canzone italiana previsto nella seconda serata di Sanremo 2023-. hai l’ansia?”. É ormai risaputo che da tempo LDA sia in conflitto con l’ansia sociale, un disagio che lo stesso cantautore 19enne con Napoli nel cuore ha ammesso di combattere attraverso la sua ancora di salvezza, la musica. Insomma nel primo intervento festivaliero a freddo, LDA, tra serio e il faceto, non nasconde di essere in conflitto con gli attacchi di ansia, in vista della sua performance di presentazione sanremese di Se poi domani, il brano con cui Amadeus lo ha promosso alla gara dei 28 Big di Sanremo 2023.

Il messaggio social di LDA pre-Festival

E nel video reaction, nell’attesa del debutto sul palco sanremese, LDA minaccia poi, con l’ironia che lo contraddistingue tra le popstar rappresentative della Generazione zeta, un “ritiro” dalla gara Big. Questo, palesandosi in preda all’ansia da prestazione che lo terrebbe in preda in vista del nuovo debutto tv post-talent: “ma quando mai? Ho gia preso il volo per Napoli… me ne sto tornando..”, minaccerebbe quindi, così, il ritiro dalla kermesse. E non finisce qui la minaccia ‘scherzosa’ di LDA. Perché, nel mezzo del video pre-Festival, poi il figlio di Gigi D’Alessio sbotta, facendo preoccupare non poco una larga parte del fandom, rispetto ad un ipotetico addio alla kermesse: “io non canto!”.

“Senti, vedi di salire su quel palco, cantare e spaccare… perché se il capitano della mia squadra”, é uno dei commenti dei fan preoccupati, destinati a LDA, anche in riferimento alla scommessa del Fantasanremo. Il gioco a squadra in corso su Sanremo 2023.

Nel frattempo, al di là del video che fa ora il pieno di interazioni social mandando il web in tilt, la partecipazione di LDA al Festival di Sanremo 2023, si dice confermata. E alla seconda serata del Festival, il figlio d’arte é chiamato a presentare in anteprima assoluta il singolo apripista del secondo album Quello che fa bene, Se poi domani.

