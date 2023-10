LDA: “Troppo tempo in silenzio…”/ S’infiamma la polemica su Amici e…

LDA cambia vita e arte, lontano dall’Italia: la svolta in America, dopo Amici e Sanremo

LDA é al centro della polemica web su Amici, in quanto “grande assente” all’elenco del parterre di ospiti nello studio di Amici 23, l’edizione corrente del talent scout di Maria De Filippi. Sin dalla sua eliminazione avvenuta alle semifinali di Amici 21 e per ben due edizioni, di Amici 22 e Amici 23, LDA non figura tra gli ospiti invitati al calendario delle puntate del talent show condotto sulle reti TV e streaming online Mediaset da Maria De Filippi. Il che scatena il coro di contestazioni che vede il popolo del web gridare l’accusa che taccia via social, Amici, di boicottare nell’industria musicale il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, che a Sanremo 2023 si é conquistato il titolo di “Big più giovane” con Se poi domani. Questo, nella scelta di non invitare il talento uscente alle apparizioni in studio al popolare programma. Una polemica che s’infiamma alla presa visione dall’occhio pubblico delle apparizioni di Angelina Mango (ex Amici 22) registratesi alle prime due puntate contigue di Amici 23 in corso, dove la figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango ha presentato il singolo Che t’o dico a fà all’incipit del successo che la coinvolge in questi giorni. E, intanto, sulla scia della polemica web, che vede Angelina Mango favorita da una massiccia sovraesposizione mediatica, anche a discapito di LDA relativamente alla grande assenza del cantautore dallo studio di Amici, il talento ventenne rompe il silenzio social.

Il figlio di Napoli, reduce dall’esordio al Festival di Sanremo 2023, si dà alla svolta in America, lontano dall’Italia dove segnava il debutto TV in musica da cantautore concorrente ad Amici 21. Accade in un post che lo immortala nelle vesti di un “Justin Bieber italiano”, pronto a diffondere la musica made in Italy nel mondo. Una carrellata di scatti al Central park di New York. Uno stato dalla caption sibillina, che per i fan potrebbe essere uno sfogo social e/o l’anticipazione dei lyrics di un possibile nuovo singolo in arrivo a prima firma dell’ex Amici 21.

Il nuovo singolo all’orizzonte di LDA

Il vincitore mancato di Amici 21 per il volume di ascolti e ascoltatori mensili su Spotify Italia é reduce dall’ingaggio nel ruolo di giudice a New York Canta e, a corredo del post del ritorno social, scrive sibillinamente la voglia di una svolta: “Dimmi se continuerai a farmi male oppure no”.La svolta nella preannunciata svolta, poi, é annunciata al repost tra le Instagram stories dello stato sibillino con tanto di caption dalla difficile chiave di lettura: “Troppo tempo in silenzio”. Che quest’ultimo sia il titolo del nuovo singolo previsto dal fandom di LDA non si direbbe un’ipotesi azzardata. Perché, intanto, Rioda Forego via Instagram anticipa l’uscita del debut single del nuovo Ep , un featuring, in un post che lo immortala insieme al collega, per poi condividere le prime parole sibilline di LDA tra le stories sul re dei social. Un’anticipazione bop di un singolo che si preannuncia urban pop, tra gli indizi nella accurata ricerca condotta a prima firma della sottoscritta su Il sussidiario.net.

Tuttavia, le parole social sibilline del figlio di Gigi D’Alessio potrebbero riferirsi anche, più in generale, ad una fase di transizione e cambiamento totale, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista personale, per l’ex Amici 21.











