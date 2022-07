LDA verso il Tim Summer Hits, dopo Amici 21/ “Sto lavorando per il nuovo…”

LDA si racconta, tra curiosità e novità: cosa succede dopo Amici

Avanza incontrastato il successo del fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA, che dopo il disco d’oro e il disco di platino raggiunto con Quello che fa male si avvicina alla certificazioni FIMI di disco d’oro per il singolo estivo di Bandana. Ma non è tutto. In queste ore il figlio di Gigi D’Alessio è finito per diventare virale in rete per una serie di immagini, foto e video, che lo immortalano alle prese con le prove della sua partecipazione prevista al Tim Summer Hits, l’evento musicale estivo condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu su RaiDue. Nel frattempo, il cantautore 19enne e originario di Napoli risponde alle curiosità dei fan attivi su Instagram, dichiarando tra le altre cose che non ha in cantiere il rilascio di nuovi singoli nell’imminente e di essere ora concentrato alla realizzazione di un nuovo album, un secondo disco che a quanto pare sarà rilasciato a distanza ravvicinata dal primo album eponimo, debuttato alla #3 nella Top album di FIMI.

All’orizzonte c’è un duetto con Aka7even?

“In realtà sto lavorando per il nuovo disco, infatti di tanto in tanto butto fuori qualche spoiler”, esordisce LDA in replica quindi alle domande ricevute dai fan su Instagram. E non si risparmia neanche sulla sua pizza preferita: “Ce ne sono 3: Margherita, Pizza provola e pepe e Marinara”. Se farà il tanto atteso duetto con l’altro ex Amici di Maria De Filippi originario di Napoli e suo omonimo, Aka7even? La risposta è: “Luca cosa devo rispondere?”. Insomma, almeno per il momento l’atteso duo a quanto pare non è in programma.

Ma se la vita di Luca D’Alessio fosse un libro, lui ne leggerebbe l’ultima pagina? “Questa domanda è fighissima, se la mia vita fosse un libro leggerei tutte le pagine, però con calma, per capire gli errori per confrontarmi con gli errori e le cose belle che ho fatto e migliorarmi”, conclude, in chiusura delle risposte riservate alle curiosità dei fedeli fan, tra le Instagram storie.

