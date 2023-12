LDA: web in tilt per il ritorno ai live/ “Grato a tutti, replichiamo…”

Amici 21 di Maria De Filippi: LDA sorprende i fan e non solo, a Capodanno 2024!

Reduce dal rilascio del nuovo singolo Promesse e sulla scia della polemica corrente su Amici 23 che lo vede protagonista, LDA é il “Justin Bieber italiano” che salva il POP, nelle festività a cavallo tra il Santo Natale 2023 e l’Epifania 2024, passando per il Capodanno 2024. In una serie di concerti evento, ad accesso gratis per l’occhio pubblico, l’ex concorrente cantautore al talent show di Maria De Filippi, per l’edizione di Amici 21, intrattiene i fan e non solo, in una setlist dei successi maturati nell’industria musicale, ben oltre l’accusa alla categoria di figlio d’arte. A dispetto cioè delle critiche degli haters che lo etichettano come un raccomandato in musica perché figlio dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, e l’ex moglie storica Carmela Barbato.

Luca D’Alessio in arte LDA veste i panni di Santa Claus, esibendosi a sorpresa nell’amata città di appartenenza, Napoli. Accade a Giugliano, nella Regione Campania.

La set-list del Capodanno 2024 in musica, con LDA e Aka7even…

L’occasione é un live concert di ritorno sul palco di LDA, organizzato in collaborazione con l’amministrazione campana facente capo al Sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, che ha promosso l’iniziativa del Capodanno 2024 in Musica made in Napoli. E la serata-evento a cavallo tra l’imbrunire di venerdì 29 e l’alba di sabato 30 dicembre, nell’attesa generale per il Capodanno 2024, é intanto virale nel web, in una moltitudine di post degli spettatori accorsi allo street live show targato Amici di Maria De Filippi. Complici del fenomeno virale sono i successi di “Quello che fa male”, il debut single in musica al debutto TV ad Amici 21 di LDA -che detiene il record per il disco d’oro e il disco di platino più veloci nella storia di Amici di Maria De Filippi. E ancora “Io volevo solo te”, tra gli altri brani presentati ad Amici 21, dal vivo, con LDA one man show sceso in strada a Giugliano, nell’attesa per il Capodanno 2024 Oltre a “Quello che fa bene”, tra gli altri pezzi nella set-list. E nel segno di Amici, poi, particolarmente emozionante del live concert é il pop duo che LDA forma con la stretta collaborazione del cognato, Aka7even, ex concorrente ad Amici 20 con il quale il figlio d’arte condivide oltre alla passione della musica anche l’amore per la città di Napoli. É il segno di una magica alchimia degli ex Amici sulle note di “Tremi”, il duetto registrato nella tracklist del primo vero album di LDA, Quello che fa bene, che segna un tripudio di interazioni social di consenso, in un video tra i post su TikTok più virali del momento.

Riattivatosi tra le Instagram stories, sulla scia del successo segnato con l’evento natalizio LDA promette il bis del suo Capodanno 2024 in musica, nell’attesa per il secondo live napoletano previsto per le ore 21:30 circa il 30 dicembre 2023, a Napoli: “Grazie mille di tutto… sono tanto grato ad ognuno di voi… replichiamo: Piazza del Plebiscito!”.











