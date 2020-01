Le 5 leggende/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, 11 gennaio 2020)

Le 5 leggende andrà in onda oggi, 11 gennaio, su Italia 1. La pellicola verrà trasmessa a partire dalle ore 21.20. Questa opera cinematografica non è altro che un lungometraggio d’animazione. I doppiatori originali di questo film sono Chris Pine, che presta la sua voce a Jack Frost, Alec Baldwin, che doppia Babbo Natale, e Jude Law, che doppia il personaggio di Pitch Black, che altri non è che l’uomo nero. Le 5 leggende è stato prodotto nell’anno 2012. Il direttore di questa pellicola è Peter Ramsey. Le musiche del lungometraggio in questione sono state scritte da Alexandre Desplat. Costui ha vinto due premi Oscar, per aver composto le colonne sonore di Grand Budapest Hotel e della Forma dell’acqua. In questo film, come detto in precedenza, i doppiatori sono Baldwin e Jude Law. Il primo è noto per aver recitato nel Giurato e in The Departed. Law, invece, è stato candidato agli Oscar per Il talento di Mr. Ripley.

Le 5 leggende, la trama del film

Ne Le 5 leggende, si parla di Jack Frost. Quest’ultimo riemerge da un lago ghiacciato, scoprendo di avere dei poteri magici. Frost, quindi , è in grado di volare e di creare, per mezzo del suo bastone, ghiaccio e neve. Nel frattempo, al polo Nord tutto sembra essere tranquillo. Ad un tratto, però, Babbo Natale ha una visione di una figura maligna. Preoccupato, convoca i Guardiani, spiegando loro che il terribile Pitch Black, l’uomo nero, è tornato. Per sconfiggere questa presenza malvagia, Babbo Natale e i Guardiani decidono di chiedere aiuto anche a Jack Frost. Quest’ultimo viene quindi rapito da Babbo Natale, che lo nomina suo nuovo Guardiano. Ad un certo punto, dopo varie vicissitudini, Jack incontra Pitch, che gli dice di diventare suo alleato, in quanto è l’unico a comprenderlo fino in fondo. Frost, però, si rifiuta di diventare la spalla dell’uomo nero, poiché quest’ultimo vuole obbligare ogni bambino a credere in loro due. Successivamente, Pitch viene circondato da tutti i guardiani, che sono finalmente pronti ad affrontarlo. Sopraffatto dalla paura, l’uomo nero viene quindi trascinato dagli Incubi purosangue e portato in prigione. Jack, dunque, dice addio a Jamie, un bambino del quale era diventato protettore. Frost invita allora il piccolo a conservare il dolce ricordo di tutti i Guardiani e va via con i suoi nuovi amici.

Il trailer de Le 5 leggende





