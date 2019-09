Le Avventure di Sammy/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (22 settembre)

Le Avventure di Sammy è un film d’animazione di produzione belga, diretto dal regista Ben Stassen. Il film ha debuttato nelle sale cinematografiche mondiali durante la stagione 2010. In televisione invece, il film andrà in onda su Italia 1 alle ore 16:15 oggi 22 settembre 2019. Naturalmente, essendo un film di animazione non ci sono attori reali a recitare. Tuttavia, nel film è presente un grande cast che ha dato voce ai personaggi principali della pellicola. Nel dettaglio, gli attori sono Dominic Cooper, Gemma Arterton, Anthony Anderson e Kayvan Novak. Le musiche del film sono state realizzate da Ramin Djawani.

Le Avventure di Sammy, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Le Avventure di Sammy. Sammy è una piccola tartaruga marina verde che nasce sulla spiaggia come tutte le altre tartarughe. Tuttavia, mentre si sta avviando per raggiungere l’acqua ed entrare a contatto con il freddo oceano, viene catturato da un gabbiano. Sembra quindi la fine per il piccolo Sammy, che però riesce a sfuggire grazie anche all’aiuto di Shelly, un’altra piccola tartarughe. I due malcapitati si ritrovano su una zattera, ma Shelly perde contatto con quest’ultima e con il suo nuovo amico Sammy. A questo punto, Sammy di nuovo da solo, riesce a stringere una forte amicizia con Ray, un’altra tartaruga, che lo sprona a venire con lui. Anni dopo, Sammy e Ray sono ancora insieme e vivono le loro avventure. L’obiettivo di Sammy comunque, sarà quello di ritrovare Shelly e scoprire quale sia stato il suo destino. Per fare ciò, compierà un eroico viaggio nell’oceano, alla scoperta delle meraviglie e dei pericoli presenti nel grande blu.

Il trailer di Le Avventure di Sammy





© RIPRODUZIONE RISERVATA