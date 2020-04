Le avventure di Spirou e Fantasio/ Video, su Italia 1 il film con Ramzy Bedia

Pubblicità

Le avventure di Spirou e Fantasio andrà in onda oggi, giovedì 23 aprile 2020, sulle frequenze di Italia 1 a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta e distribuita in Francia a partire dall’anno 2018 con la regia che è stata affidata a Alexandre Coffre. Nel cast sono presenti tra gli altri diversi attori piuttosto famosi anche in Italia tra i quali ricordiamo Christian Clavier, Ramzy Bedia, Geraldine Tillette, Thomas Soliveres e Alex Lutz.

Le avventure di Spirou e Fantasio, la trama de film

Ecco la trama di Le avventure di Spirou e Fantasio. In un caratteristico albergo di Francia, lavora nelle vesti di fattorino un simpatico uomo di nome Spirou. Seppure lui abbia sempre avuto una vita estremamente tranquilla e serena, non ha mai messo da parte la propria passione per un’avventura che possa dare un po’ di sale alla propria esistenza. Fantasio invece è un giovane reporter costantemente alla ricerca dello scoop che possa permettergli di conquistare le prime pagine dei migliori giornali di tutta Francia e quindi di avere quella fama necessaria per poter diventare una delle firme giornalistiche più apprezzate del mondo. I due si troveranno loro malgrado a condividere un’incredibile avventura nel corso della quale dovranno superare enormi difficoltà ed ostacoli nonché superare tentativi di omicidio nei loro confronti.

Pubblicità

Infatti, il giovane giornalista era sulle tracce di un ricco imprenditore particolarmente famoso in tutto il mondo per le sue tante invenzioni che hanno permesso di risolvere alcune esigenze della vita quotidiana degli uomini. Ebbene questo ricco imprenditore è stato rapito da una banda di malviventi per uno scopo non definito o quantomeno per accrescere il loro potere e mettere in discussione la pace e la tranquillità del mondo. Anche il giovane fattorino si troverà invischiato in questa vicenda in quanto stava occupandosi di alcune esigenze di questo inventore per cui suo malgrado si troverà a condividere una vera e propria indagine che i due porteranno avanti. Inizialmente tra di loro i rapporti saranno piuttosto tesi, ma con il passare del tempo e soprattutto con la capacità di superare i tantissimi ostacoli che incontreranno, il loro rapporto diventerà sempre più saldo fino a diventare dei veri e propri amici. I due, infatti, riusciranno a risolvere l’enigma e soprattutto a salvare il destino dell’umanità e dello stesso mondo.

Video, il trailer di Le avventure di Spirou e Fantasio





© RIPRODUZIONE RISERVATA