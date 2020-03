Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni/ Devono fare di più (Pechino Express)

Le Collegiali, coppia formata da Nicole Rossi e Jennifer Poni e in gara a “Pechino Express”, in onda ogni martedì sera su Rai Due, sono chiamate a fare di più. Intendiamoci: la loro forza di volontà e l’impegno mostrato dalle due giovani fino a questo momento non sono minimamente in discussione e a questo occorre aggiungere la loro grande simpatia, che ha conquistato anche il pubblico televisivo. Però, fino a questo momento si sono salvate sempre per il rotto della cuffia e questa loro “abitudine”, sicuramente non voluta ma consolidata, rischia a breve di estrometterle dall’adventure game. Nella terza puntata, nella quale, al pari degli altri concorrenti hanno percorso circa 132 chilometri dal tempio di Hua Hin sino a Bangkok, le Collegiali riescono a mangiare il maleodorante durian, trovando subito un passaggio automobilistico e portandosi in testa e, al termine della giornata, sono le prime anche a trovare un posto in cui dormire, nonostante un breve siparietto con un insetto locale che terrorizza Jennifer. Trascorrono così la notte al riparo, pronte a ripartire l’indomani con energie ritrovate e spirito battagliero.

LE COLLEGIALI NICOLE ROSSI E JENNIFER PONI: ELIMINAZIONE SFIORATA

Il viaggio delle Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, prosegue poi verso Nam Tok, dove si svolge la prova per l’immunità, vinta dai Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i quali affibbiano proprio alle ragazze la penalità, consistente nel fare l’autostop tenendo in braccio due elefanti giganti di peluche. Le due, nel corso della giornata, subiscono alcuni rallentamenti e raggiungono Bangkok in ultima posizione, salvandosi per un soffio dall’eliminazione. In ogni caso, un risvolto positivo in tutto questo c’è: puntata dopo puntata, Nicole e Jennifer hanno affinato la loro intesa, migliorando anche in termini di velocità e nell’astuzia nel cercare passaggi e alloggi. Il pregio principale del duo è rappresentato dalla forza e dalla voglia di giocare e crederci fino in fondo. Nicole è, all’interno della coppia, colei che trascina di più, anche in virtù della sua esuberanza, mentre Jennifer, più riflessiva, riesce a gestire meglio le emozioni e a non farsi prendere dal panico anche in situazioni di svantaggio. Il difetto che di tanto in tanto le blocca, tuttavia, è la nostalgia. Spesso, infatti, sentono la mancanza di casa e si affezionano alle persone che danno loro passaggi o che le ospitano a dormire, salutandole poi in lacrime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA