Le crociate/ Video, su Rete 4 il film con Orlando Bloom (oggi, 15 luglio 2021)

Le crociate andrà in onda oggi, giovedì 15 luglio, a partire dalle ore 21 e 30 nella prima serata di Rete 4. Si tratta di un film di genere epico girato nel 2005 dal regista Ridley Scott, la pellicola viene considerata uno dei colossal moderni più apprezzati. Hanno preso parte al cast attori di fama internazionale quali Orlando Bloom nei panni del Baliano di Ibelin, la bellissima Eva Green che interpreta la Sibilla di Gerusalemme, Jeremy Irons nei panni del malvagio conte Tiberias e Marton Csokas che sceneggia Guido di Lusignano. Il film epico ha ricevuto qualche critica negativa dal punto di vista degli addetti ai lavori che hanno sottolineato come alla fine si sia puntato solo ed esclusivamente all’impianto tecnico senza pensare alla trama e alle emozioni da far provare.

I due marescialli/ Su Rete 4 il film con Totò e Vittorio De Sica (oggi, 15 luglio)

Le crociate, la trama del film

Protagonista del film Le Crociate è Baliano, un maniscalco nato in Francia che viene accusato di aver ucciso il prete del villaggio ed è costretto a scappare. Il ragazzo durante la fuga riesce a ritrovare il suo vero padre, Goffredo, un cavaliere che si appropinqua a scappare verso Gerusalemme, al fine di difendere i propri possedimenti. I due non avranno vita facile i quanto i gendarmi francesi alla ricerca del figlio, sparano per sbaglio al padre uccidendolo. Quest’ultimo sul letto di morte, prima di spirare, inneggi ala figlio quelli che sono i valori di un vero cavaliere, con la speranza che quest’ultimo possa portarli avanti nel tempo. Baliano arrivato finalmente a Gerusalemme, tenta di riprendere in mano i possedimenti del padre e i cavalieri che lavoravano per lui. Si scontrerà con il principe del luogo, sposato con la bellissima Sibilla.

Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti/ Su Canale 5 il film con Jenny Bach

Quest’ultimo infatti vorrebbe riconquistare tutte le terre e combattere contro il re Saladino. Alla fine Baliano sarà costretto a stringere un accordo proprio con quest’ultimo in modo da evitare la guerra contro i Saraceni, assicurando la pace ai suoi cittadini. Il re infatti in giovanissima età morirà di lebbra lasciando sguarnite le mure e solo baliardo potrà prendersi in carico la salvezza del popolo. Tornato finalmente in Francia, Baliardo incontrerà il re d’Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone, diretto verso Gerusalemme è alla ricerca di Baliardo affinché lo aiuti nella sua operazione di conquista. L’uomo però di fingerà un semplice maniscalco, stanco delle continue guerre che stanno rovinando l’esistenza dei cittadini buoni.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift/ Video, su Italia 1 il film con Bow Wow

Video, il trailer del film “Le crociate”





© RIPRODUZIONE RISERVATA