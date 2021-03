LE IENE/ Anticipazioni 16 marzo: lo scherzo a Tommaso Zorzi e i casi Schwazer e Pozzi

Nuovo appuntamento con Le Iene Show su Italia Uno in questo martedì 16 marzo 2021. Le anticipazioni del programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti de la Gialappa’s Band a fare da controcanto, ci dicono che andrà in onda oggi un nuovo servizio dedicato alla vicenda di Alex Schwazer: gli inviati Antonino Monteleone e Riccardo Festinese ripercorreranno la storia del marciatore azzurro. Trovato positivo al doping nel 2012, alla vigilia delle Olimpia di Londra, il medagliato di Pechino ammise le sue responsabilità. Quattro anni dopo, però, venne nuovamente accusato e si disse vittima di un complotto: poche settimane fa un giudice gli ha dato ragione. Adesso, però, Schwazer vuole chiudere il cerchio: partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Per farlo, però, c’è bisogno che venga meno la squalifica fino al 2024. Partendo dalle sue dichiarazioni e da quelle di Sandro Donati, suo allenatore e storico simbolo della lotta al doping, le Iene chiederanno al mondo dello sport di accogliere l’appello di Schwazer.

Too Good to go/ Iene: "L'app contro lo spreco alimentare usata da bar e ristoranti"

LE IENE, DALLO SCHERZO DI TOMMASO ZORZI AL CASO DI GIANMARCO POZZI

Non solo Alex Schwazer nella puntata di oggi de Le Iene Show: a tenere banco sarà anche lo scherzo ai danni di Tommaso Zorzi: ad organizzarlo, con la complicità dell’ex gieffina Sonia Lorenzini e del giornalista Gabriele, il “solito” Sebastian Gazzarrini. La iena ha fatto credere al nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi di dover rispondere ad una (finta) denuncia da 1 milione di euro con il rischio concreto di finire in carcere per due anni. In onda andrà anche il servizio di Giulio Golia e Francesca Di Stefano sulla morte di Gianmarco Pozzi, il 28enne dello Statuario deceduto, nelle prime ore della mattinata del 9 agosto scorso, sull’isola di Ponza. Ad essere intervistato per la prima volta in tv il professor Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale alla Sapienza (già consulente della famiglia Cucchi, ndr). Egli ha da poco consegnato alla Procura di Cassino un supplemento di 33 pagine alla sua prima relazione che indaga per omicidio e non per “morte accidentale”. Fineschi non crede che il giovane sia caduto da un muretto in preda ad un delirio da cocaina, ma potrebbe essere stato picchiato e ucciso nell’ambito di una spedizione punitiva all’attività di gruppi di spacciatori sull’isola di Ponza. Spazio anche al servizio di Matteo Viviani, occupatosi dell’applicazione “Too Good To Go” (troppo buono per essere buttato, ndr). Si tratta di un’app creata per contrastare lo spreco alimentare che consente a pizzerie, bar, ristoranti, e supermercati di vendere online, a prezzi ribassati, il cibo invenduto che altrimenti verrebbe buttato. Gli alimenti vengono consegnati all’interno di “Magic Box”, confezioni che si acquistano a scatola chiusa, contenenti prodotti e piatti pronti scontati del 30% sul loro valore.

