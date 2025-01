Torna in onda questa sera – sempre in prima serata e sempre su Italia 1, ma ci torneremo – la trasmissione d’inchiesta ed approfondimento Le Iene che dalle anticipazioni che ci sono giunte fino a questo momento sembra presentarsi con una puntata ricchissima di casi di cronaca sempre affrontati nel dettaglio dagli inviati in giacca e cravatta a cui ci siamo abituati nel corso di questi ultimi anni: ad accompagnarci nella lunga diretta di questa sera del programma Le Iene troveremo – d’altronde, come sempre, sia Veronica Gentili che Max Angioni; mentre la scrittura della puntata è stata affidata a Davide Parenti con una regia sempre firmata da Antonio Monti.

Tante – appunto – le anticipazioni della diretta serale di Le Iene, ma prima di arrivarci e vederle tutte nel dettaglio (almeno, le più importanti) vale la pena ricordare che il programma inizierà esattamente alle ore 21:20 sulla sesta emittente televisiva: per seguirlo potrete semplicemente connettervi a quell’orario su Italia 1; ma nel caso in cui non abbiate a disposizione una televisione o un collegamento all’antenna potrete anche semplicemente usare il sito LeIene.it disponibili sia da PC che da mobile, oppure la piattaforma Mediaset Infinity che vanta anche un’app disponibile per tutte le principali smart tv: sia sul sito che sulla piattaforma troverete anche tutti i servizi singolarmente pubblicati, oppure la puntata integrale – ovviamente una volta finita la diretta – in replica.

Anticipazioni ed ospiti della puntata di oggi, 19 gennaio 2025, del programma Le Iene

Recuperate le modalità con le quali potrete seguire la diretta di Le Iene, possiamo addentrarci alla scoperta di tutte le anticipazioni sui servizi e sugli ospiti: nel secondo caso è interessante notare che nello studio sarà ospitata la conduttrice Eleonora Daniele – volto ormai noto di Storie Italiane, ma in passato anche alla guida di Linea Verde e Uno Mattina – che recentemente ha pubblicato il suo ultimissimo libro dedicato alle storie di malati mentali ‘Ma siamo tutti matti?‘.

Tra le tante storie che verranno affrontate dal programma Le Iene, una parte consistente della diretta sarà riservata alla recente storia della professoressa arrestata a Castellammare dopo le denunce di presunti abusi da parte di alcuni sui alunni, affrontata grazie alle testimonianze di familiari e testimoni dell’accaduto; mentre subito dopo la palla passerà a Michele Cordaro che ha firmato un’inchiesta sul falconiere (ormai licenziato) della Lazio Juan Bernabè finito agli albori della cronaca a causa di un singolare intervento al pene del quale verranno indagate la natura e le ragioni.

Successivamente durante Le Iene l’inviato Max Andreetta grazie al supporto dei suoi familiari ripercorrerà tutte le tappe della vicenda della Patrizia Nettis che venne trovata morta nella sua abitazione nel giugno del 2023 e il cui caso giudiziario sta procedendo verso l’archiviazione con l’ipotesi di suicidio. Infine, Alessandro Sortino tornerà in quel di Brescia per intervistare le attiviste che recentemente hanno denunciato gli abusi e i soprusi subiti dagli agenti della locale questura durante una perquisizione legata ad un blitz alla fabbrica dell’azienda produttrice si armi Leonardo.