Le Iene/ Anticipazioni e servizi 12 ottobre 2021: i casi David Rossi e Andrea Soldi

Anticipazioni Le Iene e diretta 12 ottobre 2021

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 1.555.000 spettatori con il 10.1% (presentazione: 1.349.000 – 5.6%), Le Iene tornano in onda oggi, martedì 12 ottobre, in prima serata su Italia 1, con il secondo appuntamento della nuova stagione. Al timone dello show più irriverente della televisione italiana ci sarà sempre Nicola Savino affiancato dalla Gialappas’ Band e da una nuova presenza femminile. Dopo Elodie che ha convinto tutti come conduttrice delle Iene, questa sera, Nicola Savino sarà affiancato da Rocìo Munoz Morales.

"David Rossi è stato ucciso"/ Le Iene, i lavori della Commissione e audio di Pittelli

“Io Iena? Chi lo avrebbe mai detto. Sono sempre stata una fan del programma ed ora che affiancherò Nicola Savino alla conduzione per me è un piccolo sogno che si realizza”, ha detto in conferenza l’attrice spagnola pronta a calarsi nei panni di conduttrice. Al centro della puntata, tuttavia, come sempre, ci saranno inchieste e servizi dedicati ai temi più attuali.

Raoul Bova e figlie Rocio Munoz Morales/ "Sono le mie compagne di vita"

Servizi Le Iene di oggi 12 ottobre 2021: dalla morte di David Rossi alla morte di Andrea Soldi a Valentina Persia

Al centro della nuova puntata delle Iene ci sarà l’attualità. Si partirà con il servizio di Antonino Monteleone che tornerà a parlare della misteriosa morte di David Rossi il manager della Banca Monte dei Paschi, precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra del suo ufficio in centro. Le Iene hanno dedicato molti servizi al caso e questa sera Antonino Monteleone si concentrerà sul lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta istituita dopo il grande lavoro svolto proprio dalle Iene. Un servizio di Giulio Golia, invece, mostrerà le condizioni in cui vivono i clochard nei pressi del Ponte di Ferro del Lungotevere di Roma.

Silvio Schembri, foto su Instragram con occhio bendato/ Cosa è successo? La Iena…

L’attualità sarà al centro anche del servizio realizzato da Nina Palmieri che racconterà gli sviluppi dell’indagine sulla morte di Andrea Soldi, ragazzo affetto da schizofrenia, deceduto a Torino il 5 agosto 2015 nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio mentre Alice Martinelli si occuperà dei no vax. Anche questa sera, poi, ci sarà lo scherzo, stavolta organizzato da Stefano Corti di cui è stata vittima Valentina Persia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA