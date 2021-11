Le Iene, anticipazioni puntata 19 novembre/ Morte Mario Paciolla, Anthony Bivona e…

Le Iene, la nuova puntata di oggi 19 novembre 2021

Nella prima serata di oggi, venerdì 19 novembre 2021, torna su Italia 1 il nuovo appuntamento in compagnia della trasmissione di Davide Parenti, Le Iene. Si tratta del secondo appuntamento della settimana, dopo la puntata del martedì, e vede al timone il trio femminile di inviate rappresentato da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Tanti come sempre i servizi e gli approfondimenti nel corso della puntata di stasera a partire dal lungo reportage realizzato da Gaston Zama e incentrato sulla vita di Mario Paciolla. Si tratta del giovane cooperante italiano ovato morto il 15 luglio dello scorso anno in Colombia, dove stava partecipando ad una missione di Pace per conto dell’Onu.

Cosa è successo davvero a Mario Paciolla? L’inviato de Le Iene tenterà di far luce ricostruendo l’intera vicenda attraverso le testimonianze della famiglia, degli amici e di coloro con i quali il 33enne napoletano era entrato in contatto in Colombia, cercando di far luce sui suoi ultimi giorni di vita, all’apparenza privi di qualunque anomalia. Sono in tanti, infatti, a non credere affatto alla tesi del suicidio anche se al momento le indagini non avrebbero ancora fatto chiarezza sull’accaduto. Per le Nazioni Uniti si sarebbe trattato di suicidio mentre la procura ha avanzato l’ipotesi di omicidio.

A Le Iene Francesca Cesarini, un padre disperato e caso Antony Bivona

Nel corso della puntata di oggi de Le Iene, l’inviato Matteo Viviani si recherà da Francesca Cesarini, la ginnasta umbra campionessa mondiale di para pole dance. Francesca ha appena 15 anni e viene da Magione. Sebbene sia senza mani e senza una gamba dalla nascita, è riuscita a conquistare il primo posto nella categoria PPLD1 al Virtual IPSF World Pole and Aerial Championship 2021, competizione di livello internazionale. Grazie a Viviani, inoltre, Francesca potrà realizzare un altro suo sogno: conoscere Bebe Vio.

Si tornerà poi nuovamente su tematiche più serie in seguito al servizio di Filippo Roma che racconterà l’odissea di un padre in merito al rinnovo delle arte d’identità dei suoi tre figli. Tutto sarebbe iniziato 7 mesi fa, a Roma, tra vari avvisi postali lasciati nella cassetta delle lettere, deleghe e varie beghe burocratiche che non hanno portato ad oggi ad una soluzione. Infine, secondo le anticipazioni, vedremo anche il servizio di Ismaele La Vardera che torna ad occuparsi della tragica morte di Anthony Bivona, il 24enne siciliano trovato senza vita sulle scale di casa sua a Darmstadt, in Germania, dove si era trasferito. Secondo la polizia tedesca si sarebbe trattato di un suicidio ma in questi giorni l’avvocato della famiglia ha fatto sapere l’apertura di una nuova indagine.

