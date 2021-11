Le Iene/ Anticipazioni puntata 2 novembre: il caso Voghera e la moglie del camorrista

Le Iene, anticipazioni puntata 2 novembre 2021: i servizi

Nuovo appuntamento stasera de “Le Iene”. Ad affiancare Nicola Savino e le voci della Gialappa’s band sarà Madame. La cantante, protagonista della scorsa edizione del Festival di Sanremo” ha così commentato questa esperienza: “Sono molto felice e grata per questa nuova opportunità che mi vede condurre un programma culto della tv italiana. Spero di riuscire a far divertire e riflettere, come una vera Iena, durante la conduzione di questa puntata speciale”. Tra i tanti servizi, Gaetano Pecoraro si occupa del “caso Voghera” e della morte del marocchino Youns El Boussettaoui, ucciso dall’ex assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici che gli ha sparato con la sua pistola il 20 luglio scorso durante una colluttazione in piazza Meardi, vicino al centro della città.

Roberta Rei ha invece raccolto la testimonianza di una donna ex compagna del camorrista napoletano Carmine Amoruso, arrestato quest’estate proprio grazie al coraggio della donna che l’ha denunciato. La donna ha però raccontato di essersi sentita abbandonata dallo Stato e senza protezione: “Sono una mamma in preda alla disperazione che è stata lasciata in pasto ai camorristi, insieme ai miei figli”. Racconta la vita con il padre dei due figli fatta di cosche, droga, armi ed estorsioni e ricorda quando Amoruso ha scelto di collaborare con la giustizia e il periodo vissuto sotto protezione prima del suo successivo ritorno alla “vecchia vita” tentando di costruire un suo clan: “Non avevo più il permesso di uscire, non rimanevo mai da sola in casa e quasi tutti i giorni mi diceva ‘Io ti atterro, la gente come te la faccio scomparire’. Penso abbia tentato di uccidermi. Sapevo che al di là di me sarebbe presto scattata una guerra di camorra. Con la scusa di comprare le sigarette sono uscita di casa e sono andata dai carabinieri che con una prima perquisizione hanno trovato i fucili”. La puntata delle Iene andrà in onda questa sera in prima serata su Italia Uno.

Nella puntata di stasera e “Le Iene”, La Iena Luigi Pelazza ha raccolto la storia di un uomo che con il test del DNA ha scoperto di non essere il padre biologico di quello che credeva fosse il figlio. L’ex compagna avrebbe addirittura falsificato all’inizio il test rischiando così di incappare in una causa penale. Niccolò Devitiis invece farà un esperimento. Dopo che la legge norvegese ha imposto l’obbligo di dichiarare se sui social la foto è ritoccata, la Iena ha chiesto ad alcuni dei più importanti influencer tra cui Giulia Salemi e Taylor Mega di esprimere il loro parere su questa legge. Poi ha chiesto loro se erano disposte a pubblicare sui social almeno una foto senza filtri. Cosa avranlo risposto? Le influencer riusciranno ad esibire la loro bellezza naturale?

