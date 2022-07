Le Iene, morte Gianmarco Pozzi/ Giallo di Ponza: incidente o omicidio?

Le Iene presentano, lo speciale sul caso Gianmarco Pozzi

Nella prima serata di oggi, domenica 31 luglio 2022, andrà in onda un nuovo appuntamento con Le Iene presentano, lo speciale della trasmissione di Italia 1 dedicato alle grandi inchieste sui fatti di cronaca condotte proprio nel corso della trasmissione di Davide Parenti. Quello di stasera, in replica, sarà dedicato al cosiddetto Giallo di Ponza e si concentrerà sulla morte di Gianmarco Pozzi. Già trasmesso il 28 dicembre dello scorso anno, lo speciale ha tentato di ricostruire la tragica vicenda sulla quale ancora non sarebbe stata fatta luce. Condotto da Giulio Golia e scritto da Francesca Di Stefano lo speciale de Le Iene sarà caratterizzato da contenuti inediti, interviste, testimonianze ed immagini nel tentativo di fare luce sulla morte di Gianmarco Pozzi, avvenuta il 9 agosto 2020.

Chi era, intanto, Gianmarco Pozzi al centro de Le Iene presentano? Giovane campione di kick boxing, durante l’estate lavorava anche come addetto alla sicurezza di alcuni locali. Quella notte di agosto di due anni fa fu trovato cadavere alla fine di un terrazzamento dopo un volo di 3 metri. Se in un primo momento la disgrazia sembrava essere il frutto di un incidente – un volo dopo una corsa in preda al delirio da cocaina – successivamente emerse anche l’ombra del pestaggio mortale forse nell’ambito di una spedizione punitiva

Le Iene presentano: la ricostruzione del giallo di Ponza e interviste inedite

Con il suo speciale, Le Iene presentano tenterà di dare delle risposte alla famiglia di Gianmarco Pozzi provando a ricostruire i fatti anche attraverso testimonianze esclusive su presunti giri di droga e presunti debiti maturati in particolari ambienti. Verranno trasmesse anche le registrazioni che la sorella della vittima girò sul posto il giorno successivo alla morte di Gianmarco e sarà intervistato anche il professor Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale alla Sapienza e già consulente della famiglia Cucchi, il quale si è espresso sul giallo di Ponza asserendo: “Chiudere il caso dicendo che è caduto in preda a un delirio da cocaina? Non c’è evidenza scientifica. Le indagini tossicologiche che ci dimostrano il tasso di cocaina, non ci possono indurre a dire che lui si è messo a correre scompostamente in un campo fino ad arrivare al muretto e precipitare di sotto. Dobbiamo ipotizzare che corresse, che è caduto, che si è arrotolato in questo campo, che poi si è rialzato, è andato ad impattare. Puoi capire che diventa una cinematica un pochino troppo cinematografica”.

Nel corso della trasmissione Le Iene, infine, verrà trasmessa una lunga intervista realizzata ad Alessio, compagno di stanza nonché testimone degli ultimi istanti di vita di Gianmarco Pozzi e quelle realizzate ad altri amici di Ponza. Noteremo come non tutte sembrano coincidere. Il giallo di Ponza affrontato da Le Iene nel corso dello speciale andrà in onda nella prima serata di domenica 31 luglio 2022 ma anche in live streaming sulla piattaforma Mediaset Play, sia da web (tramite accesso da pc) che via app su dispositivi mobili.











