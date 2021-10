Le Iene scherzo Valentina Persia/ Protesi seno emanano ferormoni: palpata, si infuria

Valentina Persia è stata vittima di uno scherzo de Le Iene, che è andato in onda nella seconda puntata del programma di Italia Uno condotto da Nicola Savino, accompagnato per l’occasione da Rocio Munoz Morales. La produzione, con la complicità di un chirurgo plastico, ha fatto credere alla comica che le protesi al seno che le sono state impiantate emanassero dei ferormoni, ovvero delle sostanze chimiche che hanno la funzione di mandare segnali sessuali.

Da lì inizia l’incubo. Ogni uomo che si avvicina alla cinquantenne comincia a manifestare un’attrazione nei suoi confronti, persino il suo migliore amico d’infanzia. La situazione diventa insostenibile per l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che all’ennesimo episodio sbotta. Ad un certo punto, infatti, un passante la palpeggia. “Ti gonfio! Caz*o metti le mani addosso? Vedi di andartene prima che ti gonfio. Cosa tocchi?”, questo lo sfogo della povera Valentina Persia.

Le Iene, scherzo Valentina Persia: la sua reazione

Lo scherzo de Le Iene a Valentina Persia è durato quasi tre mesi. Un periodo infinito per la comica, che era arrivata al punto di manifestare la volontà di farsi togliere le protesi al seno, colpevoli di emanare i ferormoni che le causavano il disagio. A un certo punto, dunque, l’inviato Stefano Corti non può fare altro che interrompere la comica nel corso di uno spettacolo e rivelarle che non c’è nulla di vero.

“Non potete capire cosa ho passato in questi ultimi mesi per colpa delle Iene”. Così Valentina Persia ha spiegato al suo pubblico cosa era accaduto nel recente periodo. La cinquantenne ha ammesso di avere vissuto un vero e proprio incubo, tanto da perdere totalmente il controllo nel momento in cui uno sconosciuto è arrivato a palparla. Finalmente, alla fine, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il video dello scherzo è disponibile su MediasetPlay.

