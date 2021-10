Bianca Atzei e Stefano Corti hanno perso bambino/ Aborto dopo fecondazione assistita

Un dramma si è abbattuto su Bianca Atzei e Stefano Corti: la coppia ha perso il bambino che la cantante portava in grembo da tre mesi. Un figlio a lungo desiderato, tanto che i due avevano dovuto ricorrere alla fecondazione assistita per coronare il loro sogno. Quest’ultimo, tuttavia, si è prematuramente interrotto a causa di un aborto spontaneo.

Stefano Corti e Bianca Atzei hanno voluto condividere il proprio dolore con coloro che li seguono giorno per giorno sul web. La gravidanza non era stata annunciata, ma soltanto una settimana fa la cantante aveva deciso di allontanarsi dai social network in virtù di un misterioso motivo. La ferita era ancora troppo aperta. Qualcuno, intanto, aveva ipotizzato che la loro relazione fosse giunta al termine. Oggi, tuttavia, la coppia ha deciso di raccontare la verità su quanto accaduto ai followers, anche per dare sostegno a coloro che stanno attraversando il medesimo dramma. A farlo è stato l’inviato de Le Iene attraverso un post su Instagram.

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno perso bambino. Il post dell’inviato delle Iene

Il post dell’inviato de Le Iene è apparso come un fulmine a ciel sereno: Bianca Atzei e Stefano Corti hanno perso il loro bambino, questo il riassunto del messaggio. Il comico ha messo nero su bianco il dolore che stanno affrontando. “Alla terza ecografia ci hanno comunicato che la gravidanza si era interrotta”, ha scritto. In allegato al racconto c’è il video in cui la cantante annuncia al compagno di essere in dolce attesa, con una lunga lettera e tanta felicità.

Da tempo la coppia cercava un figlio. “Sono stati mesi in cui ogni volta che arrivava il ciclo c’erano delusione e sconforto soprattutto dopo aver fatto tutti gli esami per capire se eravamo in grado di metter su famiglia. Momenti anche di tensione perché a volte il dispiacere fa allontanare le persone. Ogni volta si ripartiva da capo”. Un traguardo che avevano raggiunto tramite la fecondazione assistita. “Anche questo percorso vi assicuro non è semplice da affrontare tra punture di ormoni, visite e giornate in ospedale. E finalmente, dopo aver tribulato, quel giorno è arrivato. Felicità. Che dire”. Infine, la terribile notizia. “Oggi siamo ancora al punto di partenza”. L’inviato de Le Iene ha concluso il suo post con un messaggio d’amore verso la compagna, a cui ha promesso di rimanere a fianco in questo difficile momento.

Anche Bianca Atzei, dopo il compagno Stefano Corti, ha voluto parlare sui social network del fatto che i due hanno perso il bambino che portava in grembo. “È facile fare vedere i grandi sorrisi e la felicità, ma spesso accadono cose brutte che ti mettono a dura prova e bisogna anche avere il coraggio di mostrarci fragili”, ha scritto in un post su Instagram. Da qui la volontà di raccontare la sua esperienza per sensibilizzare le persone in merito al tema dell’aborto.

“Per più di un anno abbiamo cercato un figlio e spesso ci siamo sentiti dire: ‘Non pensarci, perché più ci pensi e più non arriva’. Come fa una donna, però, a non pensarci ogni volta che le viene il ciclo?”, si è domandata. Da qui l’inizio dei problemi. Una sofferenza che aumentava di giorno in giorno. È per questa ragione che la coppia ha scelto di sottoporsi a degli esami approfonditi prima, poi alla fecondazione assistita. “Il percorso diventa sempre più difficile psicologicamente, ma vai avanti felice e ti aggrappi a quel 35% di possibilità di rimanere incinta”. Dopo più di un anno il sogno era stato coronato, poi l’interruzione spontanea della gravidanza e l’intervento chirurgico. “Posso solo essere vicina a coloro che hanno attraversato la nostra situazione o una più grave”, ha concluso. Poi il ringraziamento alla equipe di dottori che la ha seguita.

