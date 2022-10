Le Iene show 2022/ Diretta e servizi: Pio e Amedeo e Saverio Raimondo ospiti

Le Iene show 2022: anticipazioni e diretta prima puntata 4 ottobre

Dopo il successo ottenuto con la scorsa edizione, Le Iene show 2022 tornano in onda oggi, martedì 4 ottobre, con una nuova edizione e una coppia confermatissima di conduttori. Al timone dello show più irriverente della televisione italiana, infatti, tornano Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Al loro fianco, anche quest’anno, ci ranno i due giovani talenti della comicità italiana Max Angioni ed Eleazaro Rossi che, tra un servizio e l’altro, strapperanno una risata ai telespettatori.

La novità della nuova edizione de Le Iene Show 2022 è rappresentata dal doppio ruolo di Belen Rodriguez che, oltre a condurre il programma, rivestirà per la prima ruolo di inviata. La prima puntata, in onda alle 21.30 su Italia 1, sarà ricca di servizi imperdibili dedicati ai problemi della società italiana.

I servizi della prima puntata de Le Iene Show 2022

Tra i servizi della prima puntata de Le Iene Show 2022 ci sarà quello sulla dismorfofobia: il disturbo psicologico che nasce dall’eccessiva preoccupazione per difetti fisici, anche immaginari, che porta chi ne soffre a vivere uno stato di inadeguatezza e disagio profondo. L’inviata del servizio sulla dismorfofobia sarà Belen Rodriguez che incontrerà persone affette dalla patologia, ma anche psicologi e specialisti.

Spazio, poi, a Stefano Corti che, dopo la polemica legata a Laura Pausini, incontra i leader politici, da Giorgia Meloni a Pierferdinando Casini, da Giuseppe Conte a Matteo Salvini chiedendogli di cantare la canzone “Bella Ciao”. Nel corso della serata, poi, ci sarà un monologo su un tema sociale recitato da un personaggio del mondo dello spettacolo, della musica o dello sport.

Gli ospiti della prima puntata de Le Iene Show 2022 e come vederla in diretta streaming

Non solo servizi sui temi sociali nella prima puntata de Le Iene Show 2022, ma anche ospiti che animeranno la serata e regaleranno momenti imperdibili al pubblico insieme a Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Questa settimana, tra gli ospiti in studio, il duo Pio e Amedeo e il comico e cabarettista Saverio Raimondo.

Le Iene Show 2022 possono essere seguite in diretta televisiva su Italia 1, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. La diretta streaming, anche all’estero, è visibile anche su www.iene.it.











