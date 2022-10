Belen Rodriguez, dolce dedica a Stefano De Martino per il compleanno/ “A mi corazón”

Belen Rodriguez destina un dolce messaggio a Stefano De Martino, dopo l’arcano svelato a Verissimo

Reduce da una intervista intimista a Verissimo, un cui ha clamorosamente svelato un arcano, Belen Rodriguez sorprende con una dolce dedica di auguri destinata a Stefano De Martino. Si tratta di un messaggio di auguri che la modella argentina destina alla sua dolce metà, ex allievo ballerino di Amici e conduttore di casa Rai, dove Belen Rodriguez si rivolge al ritrovato coniuge con il nome di “corazón”, dallo spagnolo “cuore”:” Feliz cumpleaños a mi corazón” é il messaggio social di auguri che Belen Rodriguez condivide via web a corredo di uno scatto che la immortala mentre rivolge sorridente un dolcissimo sguardo, al ritrovato marito. “Buon compleanno cuore mio” é l’equivalente italiano del post argentino, che quindi suggella il ritorno di fiamma dei due coniugi vip, i quali hanno alle spalle una serie di crisi e rotture coniugali susseguitesi negli anni insieme ad annessi ritorni della coppia fino alla nascita di Luna Marie, la secondogenita che Belen Rodriguez ha avuto dall’amore fugace con Antonino Spinalbese dopo il primogenito Santiago, il figlio concepito con il marito Stefano De Martino .

A quanto pare, quindi, l’ormai ultimo ex per Belen Rodriguez può ormai dirsi un ricordo lontano, anche perché mentre lei celebra il compimento dei 33 anni di Stefano, il cui compleanno ricorre in data odierna 3 ottobre, l’ex hairstyler concorre nel gioco della Casa, al Grande Fratello vip, dichiarandosi felicemente papà single con una figlia a carico.

Legati dal 2012, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono sposati nel 2013, dopo la nascita del loro figlio Santiago. Si sono separati nel 2015 per tornare insieme nel 2019, lasciarsi di nuovo nel 2020 e infine ritrovarsi nuovamente a inizio anno 2022. Belen Rodriguez, in qualità di ospite a Verissimo, ha dichiarato di aver scoperto solo recentemente che nonostante i tira e molla della coppia, giuridicamente, il matrimonio con Stefano non é mai finito: “Quando abbiamo chiesto il divorzio la prima volta, siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stato annullato. La seconda volta, il giudice ha preferito aspettare, quindi abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo. È scaduta due volte la richiesta di divorzio, per cui siamo ancora sposati”, ha spiegato la conduttrice de Le iene. Rispetto al ritorno di fiamma con il suo cuore propulsore, ha poi aggiunto: “È stato complesso. Mi ero concessa di darmi un’altra possibilità che però non è andata a buon fine. Quindi quando ho rincontrato Stefano, che poi ha sempre fatto parte della mia vita, per lui non era semplice da accettare che nel frattempo avessi avuto un figlio con un altro”.

“Lo ammiro molto per esserci riuscito -conclude infine l’intervento, con chiari riferimenti alla scelta di Stefano di non tenere conto del trascorso amoroso di Belen con Antonino-. Oggi, dopo tutto questo marasma, posso dire di aver avuto la conferma di amarlo davvero tanto”.











