Le Iene Show, anticipazioni puntata 18 ottobre/ Servizi: ospite Giulia Schiff

Le Iene: ospiti e servizi di oggi, martedì 18 ottobre

Come d’abitudine da due settimane a questa parte, oggi martedì 18 ottobre andrà in onda la nuova puntata de Le Iene Show, l’acclamato programma investigativo di Mediaset. Al timone della nave vestita di nero con la cravatta, ancora una volta Belen Rodriguez e Teo Mammucari, mentre la trasmissione inizierà come sempre attorno alle 21:20 sul canale Mediaset Italia 1. Al fianco dei due conduttori ci saranno i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi a rendere lo stacco tra un servizio e l’altro più divertente.

Ma parlando di servizi, nella puntata di questa settimana di Le Iene, ampio spazio sarà lascaito a Belen che, dopo aver parlato di dismorfofobia due settimane fa, si metterà “faccia a faccia” con i suoi haters e fan, in una suggestiva cornice. Seguirà, poi, Giulio Golia che da Bari racconterà la storia di Maria Grazie e di suo figlio affetta da autismo, Jacopo. Stefano Corti, invece, coronerà il sogno di una bambina di 7 anni. Infine, Luigi Pelazza tornerà ancora una volta a parlare di Luca e Arelis. Ospite speciale della puntata di oggi de Le Iene: Giulia Schiff, l’ex pilota militare di ritorno dall’Ucraina dopo l’arrolamento nella Legione Straniera.

Le Iene: dalla dismorfofobia all’autismo, anticipazioni

La puntata di oggi di Le Iene tornerà, insomma, per la terza volta a parlare di dismorfofobia, ovvero il disturbo psicologico per cui si avvertono con eccessiva preoccupazione i propri difetti fisici. Sarà ancora Belen Rodriguez a vestire i panni della iena, incontrando fan e haters per un confronto “faccia a faccia” nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. La conduttrice diventerà una sorta di installazione artistica, mentre moltissime persone decideranno di confidarsi con la showgirl.

Seguirà, invece, un altro toccante servizio de Le Iene di Giulio Golia che da Bari racconterà la storia di Maria Grazia e Jacopo, suo figlio affetto da autismo non verbale. Nell’ultimo periodo è, infatti, diventata tristemente famosa la vicenda del ritiro, documentata da Maria Grazia sui social, dell’allontanamento del ragazzo da scuola. La sua è una forte denuncia ad un sistema scolastico, che ha alternato la bellezza di 17 insegnanti di sostegno per seguire Jacopo, che lei ritiene discriminatorio e non inclusivo. Dopo l’incontro con i due protagonisti, Giulio Golia intervisterà anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha deciso di farsi carico delle interazioni con il Ministero dell’Istruzione per affrontare il problema.

Dove vedere la puntata de Le Iene in diretta streaming

Come di consueto, la puntata di oggi, martedì 18 ottobre, di Le Iene Show sarà trasmessa su Italia 1 a partire dalle ore 21:20 in diretta tv. Per chiunque preferisse seguire la trasmissione da remoto o non possedesse un televisore domestico, su smartphone, tablet e pc si può seguire la diretta streaming gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity oppure sul sito ufficiale della trasmissione. Inoltre, su entrambi i siti si possono recuperare anche le vecchie puntate de Le Iene Show.











