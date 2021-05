Le Iene Show/ Diretta e servizi 11 maggio: scherzo a Pierpaolo Pretelli, Rosa Chemical, Marco Maddaloni

Le Iene Show: anticipazioni e diretta 11 maggio

Martedì 11 maggio, in prima serata su Italia 1, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino conducono una nuova puntata de Le Iene show con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Come sempre, non mancheranno gli scherzi. Il primo sarà quello fatto a Pierpaolo Pretelli da Nicolò De Devitiis, fatto con la complicità della fidanzata Giulia Salemi. L’influencer metterà alla prova il fidanzato chiedendogli così sarebbe disposto a fare per lei. “Sono disposto a tutto, anche a diventare musulmano!”, sarà la risposta dell’ex velino. Il secondo scherzo, invece, sarà quello fatto Nicolò De Devitiis a Marco Maddaloni. “Che cosa fareste se qualcuno mettesse online dei video fatti ai vostri figli in cui sembra che vengano trattati male? L’abbiamo fatto provare a Marco Maddaloni, campione di judo”, si legge sul profilo Instagram del programma di Italia 1.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, video scherzo Iene/ "Divento musulmano..."

Tutti i servizi de Le Iene Show dell’11 maggio

Non solo scherzi durante la puntata di oggi de Le Iene Show. Nina Palmieri racconterà la storia di Giuseppe e Michele, due fratelli pugliesi, orfani e che convivono con un’invalidità rispettivamente del 90% e del 100% e che sarebbero stati protagonisti di una vicenda che coinvolgerebbe anche Don Luca De Rosa il quale, per quattro anni, avrebbe gestito i loro risparmi. Gaetano Pecoraro racconterà la storia di 7 ex brigatisti arrestati dalle forze di polizia francesi su richiesta del governo italiano. Spazio, poi, ad Ismaele La Vardera che racconterà la vicenda di Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio, scomparsi dal 2007 dall’Isola delle Femmine. La vicenda aveva portato le autorità giudiziarie ad indagare su Francesco Paolo Alamia e Giuseppe Di Maggio, accusati entrambi di omicidio e occultamento di cadavere e per i quali, però, negli scorsi giorni, è stata richiesta l’archiviazione. Infine, tra i vari servizi della puntata ci sarà anche l’intervista al trapper Rosa Chemical.

